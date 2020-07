Praet en Tielemans ten onder tegen Everton Redactie

01 juli 2020

21u10 1 Everton EVE EVE 2 einde 1 LEI LEI Leicester City Premier League Op de 32e speeldag in de Engelse Premier League hebben Youri Tielemans en Dennis Praet woensdag met Leicester City een 2-1 nederlaag geleden op het veld van Everton. Beide Belgen stonden in de basis. Tielemans werd negen minuten voor tijd naar de kant gehaald, Praet werd al bij de rust gewisseld.

Everton nam al snel een dubbele voorsprong. Richarlison opende de score in de 10e minuut, zes minuten later trof Gylfi Sigurdsson vanop de penaltystip raak. Kelechi Iheanacho scoorde de aansluitingstreffer in de 51e minuut.

In de stand is Leicester derde, op 31 punten van kampioen Liverpool en acht van Manchester City. Chelsea volgt op slechts één punt en kan woensdagavond al over Leicester wippen. In de strijd om een plaats in de Champions League zitten ook Manchester United en Wolverhampton, op twee punten, The Foxes op de hielen.



