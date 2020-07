Prachtige volley van Trossard brengt geen punten op tegen soeverein Liverpool KTH

08 juli 2020

23u12 0 Brighton & Hove Albion BHA BHA 1 einde 3 LIV LIV Liverpool Premier League Doelpunt tegen een topclub? Check. Een beauty tegen de Premier Leaguewinnaar? Check. Die mogen van zijn bucketlist. Leandro Trossard (25) deed Liverpool bij momenten pijn. Die prachtige volley als hoogtepunt. The Reds wonnen uiteindelijk met overschot.

Na tien minuten leek de match gespeeld. Eerst Mo Salah dan Jordan Henderson. Liverpool maakte zich op voor een walkover, maar dat was zonder die vinnige Belg van Brighton gerekend. Pijnlijke prikken met zijn snelheid. Een gevaar in de zestien. Twee keer kwam hij er dichtbij. Met een volley, misschien wel zijn mooiste doelpunt in de Premier League, bekroonde Leandro Trossard zijn verdienstelijke eerste helft (1-3).

Eindelijk trefzeker tegen een topclub. Tot woensdag was hij drie keer beslissend tegen staartploeg Norwich (2 goals, 1 assists in 2 matchen). Daarnaast bezorgde hij Brighton ook een punt tegen promovendus Aston Villa (1 assist), West Ham (1 doelpunt), Bournemouth (1 assist) en Wolverhampton (1 doelpunt). Op de Wolves na, dus op zijn sterkst tegen rechtstreekse concurrenten.

Bij Brighton, ploeg die net boven de gevarenzone zweeft, danken ze hun Duivel, erg op dreef zijn de herstart. Zijn doelpunten (vijf) en assists (drie) leverden de kustploeg dit seizoen al minstens tien punten op. Als Brighton in de Premier League blijft, dan mag het zijn recordaanwinst danken. Mag je anderzijds wel verwachten voor 20 miljoen euro. Zijn redder.

Mo Salah besliste na rust de match helemaal.

Trossard: “Ik voel me beter en beter”

Trossard was zichtbaar tevreden na de wedstrijd. “Het is altijd leuk om een goaltje mee te pikken. Ik denk dat er vandaag zelfs iets meer in zat als we in de eerste tien minuten geen twee goals binnenkrijgen. Maar je speelt tegen de kampioen en de winnaar van de Champions League, elke fout die je maakt wordt afgestraft.” Trossard is op dreef. Hij scoorde afgelopen week tegen Aston Villa en was nu ook tegen de kampioen trefzeker: “Ik begin me beter en beter te voelen. Je moet je altijd wat aanpassen aan een nieuwe ploeg en nieuwe competitie. Ik ben er nu wel door aan het komen, ik voel me goed en wil in de komende wedstrijden zo voort doen.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.