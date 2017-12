Poppetjes na Manchester Derby pas echt aan het dansen: "Mourinho aanstoker van opstootje in catacomben waarbij ook Lukaku zich niet onbetuigd liet" Yari Pinnewaert

08u32

Bron: The Guardian, The Telegraph 0 AFP Premier League Gisteren ging Manchester City de derby winnen bij de rivalen van United (1-2) en na afloop van die confrontatie zouden volgens verschillende Engelse media de poppetjes pas echt aan het dansen zijn gegaan. Zo moesten politieagenten en stewards meer dan 20 spelers en staffleden uit elkaar halen nadat die het in de catacomben met elkaar aan de stok kregen. Naar verluidt ook in een hoofdrol: Romelu Lukaku.

José Mourinho zou de ‘aanstoker’ zijn geweest. Hij vond dat de spelers van de ‘Citizens’ de muziek wat moesten dimmen na hun overwinning, waarna City-doelman Ederson de confrontatie aan ging met ‘The Special One’. De verwijten vlogen (oorspronkelijk in het Portugees) heen en weer, met Mourinho die het Braziliaanse sluitstuk zou verweten hebben tijd te winnen. Vervolgens schakelde de oefenmeester over naar het Engels, waarna hij zijn tegenstander aanmaande “respect te tonen” en hem ook vroeg “wie hij eigenlijk was”.

Nadien gingen andere spelers zich in de debatten mengen en ook Romelu Lukaku zou zich allerminst onbetuigd hebben gelaten. Het boeltje escaleerde en een bron beschreef het handgemeen aan ‘The Guardian’ als een “pubgevecht”. Volgens The Telegraph werd er met water en melk naar de Portugees gegooid en kreeg hij zelfs een klap op zijn hoofd met een plastic fles. Eens alles achter de rug was, ging de Portugees de kleedkamer van scheidsrechter Michael Oliver binnen om verhaal te halen over Ander Herrera (de Spaanse middenvelder kreeg geel nadat hij in een duel met Nicolas Otamendi neer ging in de vijandige zestien) waarna hij, zichtbaar zonder schaafwonden, zijn plichten nakwam tegenover de aanwezige media.

Mikel Arteta, assistent van City-coach Pep Guardiola, kwam er niet zonder kleerscheuren vanaf. Zijn wenkbrauw moest gehecht worden en mogelijk raakte ook nog een ander stafflid van City gewond – al kon dat niet bevestigd worden.