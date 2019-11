Politiechef stadionramp Hillsborough vrijuit : nabestaanden boos mvdb

28 november 2019

18u14

Bron: ANP 0 Premier League De man die de leiding had over de politie-inzet tijdens de stadionramp in Hillsborough in 1989 is door een rechtbank vrijgesproken. Hij werd beschuldigd van doodslag door grove nalatigheid. Bij de ramp kwamen 96 supporters om het leven.

De ramp gebeurde in de halve finales van de FA Cup, in de wedstrijd tussen Liverpool en Nottingham Forest in de Engelse stad Sheffield. Supporters raakten in het overvolle vak in het verouderde stadion zwaar in de verdrukking en konden in de algehele chaos geen uitweg meer vinden.



Voormalig politiechef David Duckenfield (75) gaf destijds de schuld aan fans die het toegangshek hadden geforceerd waardoor te veel mensen op de tribune waren gekomen. In 2015 gaf hij pas toe dat hij had gelogen en dat de politie zelf de hekken had opengezet.



‘Zondebok’

De vrijspraak kwam in een hernieuwd proces nadat jury's eerder dit jaar en negentien jaar geleden niet tot een oordeel kon komen. Dit keer nam de jury het betoog van de verdediging over dat Duckenfield een zondebok was geworden en als enige oneerlijk was geselecteerd voor vervolging.



Enkele nabestaanden reageerden boos op het oordeel. "Ik ben geschokt en verbijsterd", aldus een vader die een zoon verloor. Anderen reageerden gelaten en verklaarden alles te hebben gedaan om hun geliefden recht te doen.

