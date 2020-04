Politici dreigen met hogere belastingen nu enkele Premier Leagueclubs hun werknemers, die 120x minder verdienen dan spelers, technisch werkloos maken Kristof Terreur

02 april 2020

15u45 2 Premier League De politiek zet druk. De boemerang komt genadeloos terug. Het feit dat onder andere Tottenham en Newcastle United (een deel van) zijn werknemers technisch werkloos heeft gemaakt, maar zijn spelers gewoon blijft doorbetalen, heeft kwaad bloed gezet. Parlementsleden vragen de Premier League om opheldering. Ze dreigen met een belastingverhoging op spelerssalarissen.

Een aantal cijfertjes om te starten. In 1992-1993 bedroeg het gemiddeld jaarloon van een speler in de Premier League jaarlijks bruto 130.000 euro. Het equivalent van 6,6 keer het gemiddeld inkomen in het Verenigd Koninkrijk op dat moment, 19.000 euro. Anno 2019-2020 zijn de verhoudingen helemaal scheefgetrokken. Gemiddeld verdient een voetballer nu 4 miljoen euro bruto per jaar. Ongeveer 120 keer het gemiddelde.

Vooral daarom zijn politici, onder druk van de publieke opinie, zo verrast dat onder andere Tottenham Hotspur en Newcastle United beslisten om zijn werknemers, die niets met de eerste ploeg te maken hebben, technisch werkloos te maken, of beknibbeld hebben op hun lonen. Terwijl de spelers gewoon worden doorbetaald.

Julian Knight, parlementslid en voorzitter van de sportcommissie, heeft zijn overste en de Premier League nu aangeschreven. “Ik wil mijn sterke verontwaardiging uitdrukken over de beslissing van bepaalde Premier Leagueclubs om hun gewone werknemers technisch werkloos te maken, terwijl ze hun spelers blijven doorbetalen.”

Uw organisatie zou een rolmodel moeten zijn, eerder dan zulke bedenkelijke praktijken oogluikend toe te staan Julian Knight

“Het Coronavirus Plan tegen Werkloosheid is niet bedoeld om de economie van de Premier League te ondersteunen. Uw organisatie zou een rolmodel moeten zijn, eerder dan zulke bedenkelijke praktijken oogluikend toe te staan. Europese clubs zoals Bayern München, Juventus en Barcelona hebben aangetoond dat het mogelijk is om een vergelijk te vinden met spelers over een loonsverlaging voor een bepaalde periode. Ik vraag de Premier League nu om onderling een akkoord te vinden over een gezamenlijke aanpak.”

Waarna Knight ook aankondigt dat hij zijn oversten een belastingverhoging op spelerslonen suggereert indien nodig. Hij verwacht voor volgende week antwoord van de Premier League.

Solidariteit

Het probleem voor eventuele loononderhandelingen is dat spelersvakbond PFA dwarsligt. Zij streeft naar naar een collectieve oplossing, voor alle spelers in de Premier League. “We willen niet dat iemand deze crisis aanwendt om er zelf profijt uit te halen”, zegt PFA-voorzitter Graham Taylor. “Als er tot salarisvermindering wordt overgegaan, moet het bij iedereen gebeuren. Solidariteit eerst.”

Tottenham, dat maandag als eerste topclub aankondigde om een salarisverlaging in te voeren voor zijn werknemers, wordt beheerd door de ENIC Group. Een investeringsvehikel van de Britse miljardair Joe Lewis. Diens vermogen wordt op 5 miljard geschat. Lewis verhuisde naar belastingparadijs de Bahama’s om aan de fiscus te ontsnappen.

Ironisch genoeg moet de Britse belastingbetaler straks bijspringen om een deel van de lonen van zijn 550 werknemers bij Tottenham mee te helpen bekostigen. Vooral dat stoort de politiek en de publieke opinie. Ondanks het feit dat van alle clubs Spurs de voorbije jaren het meeste bedrijfstaks (op zijn winst) betaalde.

Bij het merendeel van de clubs worden de werknemers gewoon doorbetaald. Bij laagvliegers Brighton en Bournemouth beslisten directie en trainers vrijwillig om een deel van hun salaris in te leveren.

