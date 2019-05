Pogba zwaar aangepakt door fans na nieuwe non-match van hem en Man United: “Heb toch wat respect!” ODBS

13 mei 2019

14u54 0 Premier League Seizoenseinde in mineur voor Manchester United. Tegen het al gedegradeerde Cardiff City gingen de ooit zo fiere Mancunians voor eigen volk met 0-2 de boot in. Na afloop werd een incident met Pogba en enkele vuilbekkende fans uitvergroot.

Man Utd fans tell Pogba to “f**k off”and he responds (video) pic.twitter.com/2vVkv9MdBq TheRenderNHL(@ TheRenderNHL) link

Man City kampioen, Liverpool en Tottenham die de finale van de Champions League spelen, Chelsea en Arsenal de eindstrijd van de Europa League. En Man United. Dat moet straks mogelijk al eind juli aan de bak om zich via een voorronde te kwalificeren voor de Europa League? Na een heropleving onder Solskjaer zijn de gezichten nu ook onder de Noorse trainer afgevallen, zoals dat eerder op het seizoen zelfs het geval was onder Mourinho. Een rampzalige meimaand zag de 'Red Devils’ na het CL-mirakel tegen PSG kansloos uitgeschakeld worden tegen FC Barcelona, terwijl in de Premier League het schip kapseisde met de top vier in het zicht. Slechts twee zeges in 12 matchen. Op 32 (!) punten van Man City, op vijf van een plaats in de top vier.

De klassieke ‘ereronde’ die de spelers na de laatste thuismatch afwerken in Engeland, geregeld in het bijzijn van vrouw en kinderen, werd dan ook een erg pijnlijke aangelegenheid voor Solskjaer en co. Zeker de scènes toen Pogba ervoor koos de confrontatie aan te gaan met enkele razende fans, toen de Franse middenvelder ervoor koos zijn shirt aan een kind in de tribunes op de Stretford End te geven. “Dat Pogba het maar beter kon afbollen”, was zo’n beetje de boodschap die hij meekreeg. En dat is dan nog zacht uitgedrukt. “Have some f***ing respect’.” De eigenwijze en excentrieke Pogba besloot zich niet te laten kennen en bleef de fans in het gezicht staren, cynisch duimpje omhoog.

Paul Pogba (26) blijft zo een enigma. Van simpelweg outstanding naar ronduit irritant, in één en dezelfde match. Goed voor 16 goals en 11 assists dit seizoen - niemand die dit seizoen beter deed op Old Trafford. Ook Romelu Lukaku niet. Mooie statistieken dus voor een (aanvallende) middenvelder, maar tekenend was ook de manier waarop hij zondag Josh Murphy zomaar liet lopen. Enkele tellen later bediende die Mendez-Laing en was de 0-2 een feit (zie video hieronder). Alan Shearer als analist in BBC’s ‘Match of the Day’ gisteravond: “Kijk, dít is het probleem op Old Trafford. Dit symboliseert alles wat er verkeerd is met deze voetbalclub -en ploeg. Je man volgen bij een inworp, dat is toch niet zo moeilijk? Als Man United weer wil aanknopen met succes, moet de spelersgroep grondige wijzigingen doorgaan. Maar dat wordt niet makkelijk. Er moeten spelers aangetrokken worden die hongerig zijn, die alles willen geven voor de club.”

Just seen this from today fuck me id be fuckin livid if I was a manc there hahahha pogba mate wow pic.twitter.com/tcc0M2kTcL Michael Heston(@ Michaelheston_) link

Shearer begreep ook niet waarom Pogba zich nog inliet met de teleurgestelde fans. “Na het seizoen dat hij gespeeld heeft, zoek je snel de kleedkamer op. Zo’n discussie kan je toch niet winnen. Bovendien heeft hij geen been om op te staan.” Afwachten of Pogba, net als Lukaku, volgend seizoen nog op Old Trafford speelt. Real Madrid zou een kandidaat-overnemer zijn.