Pogba heeft "geen probleem" met Mourinho: "Als ik naar iedereen zou luisteren, dan zou ik overal gaan spelen" JP

23 april 2018

14u40

Bron: Daily Mail 0 Premier League De relatie tussen Paul Pogba en Jose Mourinho lijkt de laatste weken op zijn minst gezegd gespannen. De manager van Manchester United heeft de Franse superster bekritiseerd na enkele mindere prestaties. Maar Pogba ontkent dat er problemen zijn tussen hem en de Portugese coach."Ik heb geen probleem met hem en ik denk dat hij ook geen probleem heeft met mij", vertelt de 25-jarige middenvelder in het Franse TV programma Canal Football.

Pogba werd dit seizoen al verschillende keren naar de kant gehaald door Mourinho. Voor de Champions League wedstrijden tegen Sevilla haalde de Fransman niet eens het basiselftal. "Hij (Mourinho) is de trainer en hij maakt beslissingen. Ik als speler accepteer dat, zo gaat het nu eenmaal in het voetbal", klinkt het.

Sportsmail liet afgelopen week weten dat 'The Special One' bereid is om Pogba deze zomer te verkopen voor 160 miljoen euro. Mourinho zou de afgelopen weken steeds meer gefrustreerd zijn met het gedrag van de middenvelder die twee jaar geleden voor een recordbedrag van 100 miljoen euro de overstap maakte van Juventus.

Pogba houdt zich naar eigen zeggen niet bezig met zijn toekomst. "Momenteel ben ik een speler van United, ik denk enkel aan het heden en transfers spelen niet in mijn hoofd. Als ik naar iedereen zou luisteren, dan zou ik overal gaan spelen."

Naast Pogba zouden ook Anthony Martial, Matteo Darmian en Daley Blind deze zomer mogen uitkijken naar een nieuwe werkgever.