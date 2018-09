Pochettino zet drie Belgen weer in de basis en Spurs kunnen nog eens winnen op het veld van Brighton (1-2) Redactie

22 september 2018

19u12 0 Brighton & Hove Albion BHA BHA 1 einde 2 TOT TOT Tottenham Hotspur Premier League Op de zesde speeldag in de Engelse Premier League gingen de Tottenhambelgen Toby Alderweireld, Mousa Dembele en Jan Vertonghen op bezoek bij Brighton. Harry Kane scoorde het openingsdoelpunt vanop de stip, Erik Lamela verdubbelde de score een kwartier voor tijd. Anthony Knockaert kon in blessuretijd nog milderen tot 1-2. De Spurs sluipen met de driepunter de top vijf binnen.

Alle drie de Belgen stonden aan de aftrap bij de Spurs. Ook Alderweireld, die in de Champions League-wedstrijd tegen Inter afgelopen dinsdag niet in de selectie zat. Na tien minuten kon hij zijn gram halen: de Rode Duivel zette zijn hoofd tegen een hoekschop, maar hij zag zijn kopbal gepareerd door doelman Mathew Ryan. Met meer dan 70 procent balbezit dicteerden de Londenaars de wet, maar veel doelgevaar leverde dat niet op. Heung-Min Son kwam wel nog dichtbij de openingstreffer: zijn schot scheerde de rechterpaal. Even voor de pauze beroerde Glenn Murray de bal met de hand in het strafschopgebied, waarna Harry Kane de penalty feilloos omzette.

Op het uur zag Tottenham nog een goal afgekeurd voor buitenspel. Het bleef bij een krappe 0-1-voorsprong, maar de zege van de bezoekers kwam nooit in gevaar. Een kwartier voor tijd zorgde Erik Lamela op assist van Rose voor de veilige 2-0. Ryan blonk in het slot nog uit met twee fantastische reddingen op pogingen van Kane, waarna Anthony Knockaert na een solo nog de ultieme aansluitingstreffer kon maken. 1-2 was de eindstand: Tottenham springt naar een vijfde plaats, Brighton blijft dertiende.