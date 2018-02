Pochettino laat Alderweireld thuis voor Juventus: "Willen zijn carrière niet op het spel zetten” Kristof Terreur in Engeland

12 februari 2018

18u00

Bron: HLNinEngeland 66 Premier League Toby Alderweireld (28) reisde niet mee naar Turijn voor de Champions Leaguematch tegen Juventus. De belangrijkste match van het seizoen voor de Spurs. Coach Pochettino acht de Rode Duivel niet fit genoeg na meer dan drie maanden blessureleed: “We springen voorzichtig met hem om.”

Alderweireld bleef dus in Londen achter om aan zijn conditie te werken. Onze landgenoot speelde vorige woensdag, na drieënhalve maand blessureleed, voor het eerst 90 minuten, in de beker tegen laagvlieger Newport. Toch acht coach Mauricio Pochettino hem niet fit genoeg voor topwedstrijden. Zaterdag ontbrak hij in de kern tegen Arsenal. “Toby is 28”, legde Pochettino uit. “Hij had een serieuze blessure. We kunnen niet het risico nemen om zijn carrière op het spel te zetten. In wedstrijden als tegen Juve moet je 200 procent zijn. Als alles goed gaat, speelt hij dit weekend in de FA Cup tegen Rochdale. Hij weet wat we van plan zijn. Na de match tegen Liverpool heb ik hem dat in een gesprek van twee uur proberen uitleggen.”

Met enkele boze blikken en vreemde antwoorden zette Pochettino de niet-selectie van Alderweireld zaterdag extra in de schijnwerpers. Iedereen had hem minstens op de bank verwacht. “Sorry, moet ik dit echt uitleggen”, zei Pochettino. “Moet ik dat echt doen? Waarom? Ik versta je vraag niet. Ik selecteer de beste speler. Als ik moet uitleggen waarom Alderweireld er niet bij was, moet ik dat ook doen voor Danny Rose, Wanyama, Llorente, Winks. Na een zege begrijp ik deze vraag niet. Hij speelde tegen Newport en nu zat hij niet in de kern. De voorzitter betaalt mij om zulke beslissingen te nemen.” Alderweireld stond meer dan drie maanden aan de kant met een hamstringblessure en Pochettino heeft de gewoonte om voorzichtig om te springen met spelers die terugkeren uit blessure.

Daarnaast zorgt ook zijn contractsituaties voor frustraties. Alderweireld weigert voorlopig bij te tekenen. Voorlopig is er geen doorbraak bereikt in de onderhandelingen over zijn contract dat in 2019 afloopt, maar dat mits het lichten van een optie met een jaar kan worden verlengd. Dan wordt er wel een opstapclausule van 28 miljoen euro geactiveerd. Tottenham speelde in het verleden keihard in gelijkaardige gevallen. Toen Kyle Walker vorig seizoen aangaf te willen vertrekken, kwam die amper nog in actie.