Pochettino krijgt geen recordafkoopsom mee: ontslag is operatie van tientallen miljoenen Kristof Terreur

21 november 2019

12u17

Bron: @HLNinEngeland 0 Premier League Een club met een omzet die straks boven 500 miljoen euro ligt, kan financieel tegen een stootje. Het ontslag van Mauricio Pochettino en zijn assistenten kost Tottenham ongeveer 20 miljoen en opvolger Jose Mourinho is evenmin de goedkoopste. Veelvouden van 10 miljoen euro.

De echte kostprijs van het ontslag zal pas voor binnen een jaar zijn, wanneer Tottenham Hotspur zijn balans voor het seizoen 2019-2020 publiceert. Mauricio Pochettino en zijn drie trouwe assistenten lagen nog vier jaar onder contract. De overeenkomst met Pochettino was over vier seizoenen gespreid ongeveer 38 miljoen euro waard. Zonder de salarissen en bonussen voor zijn gezellen. Bij Spurs valt echter de horen dat ze niet de volle pot moeten betalen – naar verluidt slechts achttien maanden van de achtenveertig maanden. Ongeveer 15 miljoen euro voor de trainer, en nog enkele miljoenen erbij voor zijn assistenten. Veel geld voor zijn krenterige voorzitter Daniel Levy en onvoorziene uitgaven, maar geen onoverkomelijk gat in zijn begroting. Door de verhuis naar het nieuwe stadion draait Tottenham straks op een omzet van 500 miljoen euro.

Aan opvolger José Mourinho hangt een groter prijskaartje. Zijn totale contract voor de komende 3,5 jaar zou rond de 60 miljoen euro schommelen. Zo’n 17 miljoen euro per jaar. Enkel het opgedoekte Football Leaks zou met de de exacte cijfertjes kunnen komen. In voetbalmiddens noemen agenten graag totale bedragen die spelers of trainers maximaal kunnen verdienen, alle tekengelden, portretrechten en andere mogelijke (winst-)premies inbegrepen. Het basisloon van Mourinho, zo valt afhankelijk van de bron te horen, zou alleszins rond dat van Pochettino schommelen. The Special One gaat voor hoge bonussen, afhankelijk van zijn prestaties.

Miljardenbusiness

Bij een eventueel ontslag de komende jaren is Spurs hem evenmin dat volledige overeenkomst verschuldigd. Man United betaalde Mourinho en zijn staf een klein jaar geleden ongeveer 22 miljoen euro, ondanks nog tweeënhalf jaar contract. Iets meer dan een jaarsalaris, maar geen recordsom. Bij disputen komt een rechtbank tussenbeide. Man United betaalde vorig seizoen 18 miljoen euro aan José Mourinho. Chelsea in 2007 bijna 25 miljoen euro aan The Special One en zijn staf en huidig bondscoach Roberto Martínez kreeg na zijn ontslag bij Everton in 2016 na bemiddeling via een tribunaal ruim 12 miljoen mee.

In de Premier League verdient elke club al meer dan 100 miljoen euro per jaar uit de tv-inkomsten alleen. Het is een miljardenbusiness.