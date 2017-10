Ploegmaat van Simon Mignolet krijgt doodsbedreigingen Peter Luysterborg

19u46

Bron: BBC 0 photonews Simon Mignolet maakt een aanval onschadelijk, Dejan Lovren (rechts) kijkt toe. Premier League Liverpool-verdediger Dejan Lovren heeft via het internet doodsbedreigingen gekregen. De 28-jarige Kroaat postte een screenshot van het dreigement op Instagram.

Lovren, een ploegmaat van Rode Duivel Simon Mignolet, ontving de doodsbedreigingen na de zware 4-1-nederlaag van Liverpool bij Tottenham, ruim een week geleden. "Ik ga jou en je familie om het leven brengen", luidde het onverbloemd.

Lovren ging tegen Tottenham bij de eerste twee goals van de Spurs in de fout en werd al na een halfuur gewisseld. Nadien kwam hij zwaar onder vuur te liggen voor zijn prestatie. Vorig weekend viel hij in het thuisduel tegen Huddersfield (3-0) geblesseerd uit bij de opwarming. Liverpool-coach Jürgen Klopp neemt zijn verdediger in bescherming. "Het was niet de mooiste week uit zijn leven", aldus Klopp. "Het gaat toch maar om voetbal. Iemand wordt geen beter of slechter mens zijn als hij een blunder begaat in een voetbalwedstrijd."

Volgens de Britse zender BBC heeft de politie intussen een onderzoek ingesteld naar de doodsbedreigingen.

Instagram De bewuste doodsbedreiging aan het adres van Lovren.