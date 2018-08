Ploegmaat van Simon Mignolet al 16 jaar in het bezit van onwaarschijnlijk record. En wie het aan gruzelementen wil schieten, zal er snel moeten bij zijn LPB

22 augustus 2018

07u30

Bron: Daily Mail 0 Premier League Vorige maandag, in het uitduel van Liverpool bij Crystal Palace, scoorde James Milner het 49ste Premier League-doelpunt in zijn carrière. So what, horen we u luidop denken. Over het Kanaal weten ze beter. Als Milner scoort, verliest hij nooit met zijn club. Nóóit. Jamais. Never. En dat nu al bijna zestien (!) jaar lang.

26 december 2002 was het toen James Milner zijn allereerste doelpunt in de statistieken liet noteren in de Premier League. Zijn team Leeds won met 2-1 van Sunderland. Milner werd die dag met 16 jaar en 356 dagen de jongste doelpuntenmaker ooit in de Premier League. Een record dat hij nota bene afsnoepte van de illustere Wayne Rooney.

Sinds die winteravond in 2002 voegde Milner nog 48 doelpunten aan zijn totaal toe. Maar een wedstrijd verliezen? Dat gebeurde nooit als de middenvelder weer eens raak trof. Oké, Liverpool, zijn huidige club, en Manchester City, zijn vorige, stapelen als topclub de overwinningen tijdens het seizoen op. Dat helpt als je op tijd en stond je goaltje meepikt. Leeds United, Aston Villa en Newcastle, drie vroegere clubs van Milner, kan je echter bezwaarlijk hoogvliegers noemen. Eerstgenoemde twee zijn intussen trouwens afgezakt naar de Premiership, de Engelse tweede klasse. Ook voor Leeds, Aston Villa en Newcastle scoorde Milner evenwel geregeld zijn doelpuntje, zonder ooit een wedstrijd te verliezen. De balans: 49 goals in 48 PL-duels, 38 keer gewonnen, 10 keer gelijkgespeeld.

Het onwaarschijnlijke record van Milner is de langste ongeslagen reeks in zijn soort in de geschiedenis van de Premier League. De ploegmaat van Simon Mignolet wordt er op 4 januari 33. Wie zijn straffe reeks aan gruzelementen wil schieten, moet er snel bij zijn.