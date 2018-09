Ploegmaat roemt naast kwaliteiten van Hazard ook zijn persoonlijkheid: "Geweldig hoe hij als beste speler toch iedereen respecteert" MDB

23 september 2018

09u56

Bron: Daily Mail 2 Premier League Niet alleen tussen de krijtlijnen is Eden Hazard graag gezien, ook buiten het veld verovert de Rode Duivel harten. Geen sterallures, geen kapsones. Dat wist zijn ploegmakker bij Chelsea Cesar Azpilicueta te vertellen. "Iedereen houdt van hem op de club."

Zes jaar geleden maakte Azpilicueta dezelfde stap als Eden Hazard. Net als onze landgenoot liet de Spanjaard de Ligue 1 achter zich om op Stamford Bridge aan de slag te gaan. De voormalige speler van Olympique Marseille kent Hazard dan ook door en door en ziet dat de nummer 10 nu helemaal onder stoom komt. "Ik ken Hazard. We kwamen hier samen aan en ik speelde ook al tegen hem in Frankrijk, dus ik ken hem al een lange tijd. Maar ik denk dat hij inderdaad de beste kan worden", vertelde Azpilicueta aan de Daily Mail. "Hij heeft de kwaliteiten om verdedigers uit te schakelen. Het is geweldig. Maar dit seizoen voegt hij er ook nog doelpunten en assists aan toe. Soms speelde hij goed, maar misschien niet egoïstisch. Hij geeft altijd passes aan ploegmaats."

Na vijf speeldagen zit Hazard in de Premier League ondertussen aan vijf doelpunten en twee assists. Zijn beste start ooit. "Messi en Cristiano Ronaldo scoren 50 keer op een jaar en dat is moeilijk in Engeland", gaat Azpilicueta verder. "Maar als hij vanuit zijn standpunt agressiever is in de box door te scoren en assists te geven, dan zit hij op de top van zijn spel. In het spel kan hij kansen creëren. Het ziet er allemaal makkelijk uit. Hij is snel en scoort met beide voeten."

Azpilicueta looft zijn ploegmaat niet alleen voor zijn vaardigheden met de bal, maar ook de mens Eden Hazard. "Eden heeft alle kwaliteiten om de beste te worden. En zijn persoonlijkheid ook, hoe hij zich gedraagt. Hij is de beste speler van het team, maar respecteert iedereen. Hij is een normale persoon. Het is geweldig om de beste speler te hebben met zijn gedrag. Iedereen houdt van hem op de club. Dat is al even belangrijk als zijn werk op het veld."