Ploegmaat De Bruyne geeft rondleiding in z’n villa van ruim 5 miljoen euro en noemt Hazard “de beste die hij ooit zag” TLB/AL

17 december 2019

11u46 2

Altijd al willen weten hoe een Premier League-speler woont? Benjamin Mendy, linksachter van Manchester City, gunt u de kans. De Fransman zette de deuren van zijn riante villa open voor het digitale nieuwsplatform OTRO en toont zelfs...de inhoud van zijn koelkast. In bovenstaande videomontage toont de Fransman dus zijn villa, waar hij volgens buitenlandse media zo’n 5,5 miljoen euro voor betaald heeft. Mendy zou het huis gekocht hebben van cricketspeler Andrew Flintoff. De Engelsman kocht de villa naar verluidt in 2008 voor 2,1 miljoen euro, waarna hij het stekje liet verbouwen. Tien jaar later rendeerde die investering dus.

Ook in bovenstaande video showt Mendy onder meer een speciale WK-ring die Paul Pogba aan al zijn ploegmaats gaf én zijn collectie met ingekaderde voetbalshirts. Een truitje waar Mendy duidelijk veel waarde aan hecht, is dat van Eden Hazard. “Hij is de beste speler die ik ooit heb gezien. Zijn techniek, zijn snelheid, zijn schot,... Hij is sterk en gewoon een heel ‘goede' gast.” De verdediger gooit daarnaast ook bloemetjes naar zijn City-ploegmaat Raheem Sterling en ex-aanvoerder Vincent Kompany. “Ik denk niet dat ik niemand harder heb weten trainen in het krachthonk dan Kompany. Hij is een beest”, aldus Mendy.