Ploegmaat bewondert De Bruyne: "Hij is onze pianist. Een van de besten ter wereld" Kristof Terreur in Engeland

19u15

Bron: The Times 0 REUTERS Mendy met Gabriel Jesus en 'pianist' De Bruyne Premier League Zo gaat dat als je in de vorm van je leven bent. Dan komt de lof van alle kanten aanwaaien. In zijn column in The Times prijst Benjamin Mendy, herstellend van een zware knieblessure, zijn ploegmaat Kevin De Bruyne. “Zijn vista, zijn intelligentie, zijn passing. Kevin heeft alles”, schrijft de Fransman.

Geen week gaat er voorbij of er prijst bij Manchester City wel iemand Kevin De Bruyne de hemel in. Het zegt veel over de vorm waarin hij sinds september verkeerd, maar ook over de appreciatie binnen de club. Een tafelspringer is de Rode Duivel verre van, maar hij wordt wel graag gezien. Omdat hij naast het veld een gewone jongen is, zonder streken, en erop de touwtjes helemaal in handen heeft. Man City’s leider met de voeten. In 102 wedstrijden voor de Engelse topclub zit hij nu al aan 40 assists. Niemand die beter doet. “Tijdens de match tegen Stoke City bleef ik maar denken: Kevin is toch zo’n mooie voetballer”, schrijft ploeggenoot Benjamin Mendy vol bewondering in The Times. “Ik noem hem onze pianist. Zijn vista, zijn intelligentie, zijn passing. Hij heeft alles. Zonder enige twijfel is hij een van de beste middenvelders in de wereld.”

CR7 vs KDB

Begin deze week zei Portugees international Bernardo Silva iets gelijkaardigs over ploeggenoot De Bruyne. Silva: “Net als Cristiano Ronaldo is Kevin iemand die het verschil maakt voor het team. Ze zijn een inspiratie. Cristiano scoort in elke wedstrijd en legt zo het spel open. Kevin doet hetzelfde met zijn passes en zijn assists. Vergelijken kan je ze zien, maar voor mij is het een eer om met hen samen te spelen. Met Cristiano bij de nationale ploeg, met Kevin bij City. De grootste spelers zijn zij die een match in een andere plooi kunnen leggen. Kevin deed dat niet alleen tegen Stoke, maar ook tegen Chelsea bijvoorbeeld. Hij maakte het verschil.”

AFP De Bruyne met Bernardo Silva (links) en Sergio Agüero (midden).

