Pispaaltje op social media of telkens weer gelyncht door analisten: de strijd die mentaal gepantserde Mignolet niet kan winnen

Bron: HLNinEngeland 1 Photonews/rv Mignolet werd op de korrel genomen door Jamie Carragher. Premier League "Je hoeft het niet groter te maken dan het is." Jürgen Klopp minimaliseerde de kritiek op Simon Mignolet (29) na zijn blunder op Arsenal, vrijdag. De doelman ligt in Engeland in de vuurlinie, maar staat straks mogelijk voor de 200ste keer tussen de palen bij Liverpool. Mooi cijfer voor een twijfelkeeper.

Hij knalde zijn studs tegen de paal. Een frustratietrap van een doelman die goed besefte dat hij dat afstandsschot van Xhaka eigenlijk had moeten stoppen. Op dat moment stond Simon Mignolet er niet bij stil, maar de doelman wist wat komen zou na zijn blunder. In zijn vijfde seizoen bij Liverpool is hij het ondertussen gewoon. Telkens als hij in de fout gaat, ontrolt er zich eenzelfde scenario. Pispaaltje op sociale media met voorspelbare filmpjes van speelse honden die een doelman imiteren. Gelyncht worden door de analisten. Liverpoolcoryfee Jamie Carragher: "Hij is niet goed genoeg. Het is nodig dat Liverpool komende zomer een nieuwe doelman aantrekt." Scherpe artikels die Jürgen Klopp oproepen om een andere keeper vast te leggen, onderbouwd met statistieken die zonder context tegen hem worden gebruikt - 23 reddingen versus 23 tegengoals, zonder rekening te houden met de kwaliteit van de schoten. En vervolgens een nieuwe doelman die aan Liverpool wordt gelinkt. Dit keer Kevin Trapp, Duitse stand-in bij PSG en naar eigen zeggen toe aan een andere uitdaging. Hij praat zichzelf richting Anfield. Trapp: "Liverpool is een fantastische club met een enorme traditie. Klopp is een fantastische trainer." De molen draait.

Dat alles onderstreept nogmaals dat Mignolets krediet in Engeland broos is. Hoe constant hij de zes maanden ervoor mag hebben gepresteerd, bij elke fout duikt zijn rating meteen weer het rood in. En duikelen ze niet die goede reddingen tussenin op, dan wel selectief de blunders van de afgelopen vijf jaar. 't Is de stempel waar de Rode Duivel niet van af raakt: sinds zijn eerste seizoen heet hij 'niet goed genoeg voor Liverpool'. Nochtans is hij een betere keeper dan zijn reputatie over het Kanaal doet vermoeden. Ook Klopp is niet de grootste fan, maar houdt toch aan hem vast. Liever had hij hem anderhalf jaar geleden vervangen door zijn poulain, Loris Karius, maar die brak eerst zijn arm en overtuigde vervolgens niet. Mignolet vocht terug. Voor de zoveelste keer. De bikkelharde kritiek en de vicieuze cirkel der twijfels doen pijn, maar mentaal is Mignolet wel gepantserd: zo snel krijg je hem niet klein. Binnen de club is hij liever gezien dan erbuiten. Het is die appreciatie die telt.

Premier League Vanavond z'n 200ste?

Vrijdagavond, na Mignolets blunder, suste Klopp. "Simon schatte dat schot verkeerd in. Kan gebeuren. Een tweede hand had kunnen helpen. Je moet het niet groter maken dan het is." Een voorzichtige motie van vertrouwen. Een uitspraak ook waarmee Klopp zichzelf min of meer vastzette: als hij vanavond toch van doelman wisselt, blaast hij het thema zelf harder op. Als Mignolet toch mag starten, zal de volgspot van BT Sport sowieso bij elke actie onvermijdelijk op hem en Karius inzoomen. Het is een strijd die Mignolet niet winnen kan. Zelfs met tien fantastische matchen op rij zal hij de twijfels in Liverpool nooit helemaal kunnen bannen. Niet goed genoeg, maar straks tegen Swansea mogelijk voor de 200ste keer tussen de palen bij 'The Reds'. Klopp: "We zullen zien."

