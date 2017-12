Pineut Lukaku zet Man City mee op weg naar Premier Leaguerecord en titel, Kompany opnieuw geblesseerd Kristof Terreur in Engeland

19u40

Bron: HLNinEngeland 15 Action Images via Reuters Premier League Assistent-bondscoach Thierry Henry voelt met hem mee, maar over Romelu Lukaku’s prestatie in de derby zal duchtig gepraat worden. Hij was betrokken bij de twee tegengoals en mikte de kans op de gelijkmaker in het slot recht in het gezicht van Ederson. De pineut. Hij zette Man City nog meer op titelkoers. Vincent Kompany bleef aan de rust in de kleedkamer. Zorgelijk. "Hij is opnieuw geblesseerd", zei Guardiola.

Twee assists voor @RomeluLukaku9 , helaas aan de verkeerde kant... 🙇‍♂⛔ pic.twitter.com/S1vrwWBH4s Play Sports(@ playsports) link

Op het statistiekenschermpje kwam er een ‘E’ achter zijn naam in een rood cirkeltje. Het symbool voor een defensive error, een defensieve fout. Eigenlijk waren het er anderhalve. We drukken ons nog zacht uit: het was niet de dag van Romelu Lukaku in de eigen zestien. Ongelukkig. Twee tegengoals, twee keer zat hij ertussen. Bij het openingsdoelpunt, op een hoekschop van De Bruyne, botste de bal van zijn borst na een licht zetje van Otamendi in zijn rug. De ogen gingen van de bal, David Silva profiteerde. Een van de kleinsten op het veld scoorde. United geklopt op wat zijn sterkste punt zou moeten zijn: standaardfases. De ironie. De tweede, nog voor het uur, was pijnlijker. Lukaku wilde een vrijschop van Silva in een tijd met veel power wegtrappen. Hij raakte hem niet vol. Via het lijf van een ploegmaat viel de bal pardoes voor de voeten van Nicolas Otamendi - ja, weer hij. De hipster-verdediger werkte koel af. ‘Big Rom’ weer de pineut. Het hoofd boog. Lukaku legde de titelstrijd wellicht in een beslissende plooi. Maar niet in de rol die hij voor ogen had. Lukaku had vijf minuten van dichtbij de gelijkmaker aan de voeten, maar Ederson redde zijn schuiver met zijn gezicht. Bijna knock-out na een fantastische redding. “Dat had een doelpunt moeten zijn”, analyseerde assistent-bondscoach Thierry Henry. “Daar gaan ze straks over praten. Ik voel met hem mee.” Manchester City staat nu al elf punten los, na veertien zeges op rij in de Premier League. Een record. Slechts twee punten onderweg kwijtgespeeld: een record in de Premier League. Mind the gap.

AFP Lukaku en zijn ploegmakkers druipen af

Man City verdiende de zege. Beste ploeg op het veld, vol vertrouwen. Dominant aan de bal zonder een regen aan kansen. United stelde daar voor de pauze bijzonder weinig tegenover. Angst in hoofd en broek. Als hij niet in de eigen zestien stond, vertoefde Lukaku ergens om een onbewoond eiland, tussen Kompany en Otamendi. City passte het balletje rond en rond en rond, met Fernandinho, De Bruyne, Silva en Otamendi het vaakst als afzender. En als ze die toch kwijt waren, kwam die snel weer terug. En toch, ondanks die belabberde prestatie, kon United met hoop de kleedkamer in. Het was een opmerkelijk beeld op slag van rust. Assistent-coach Rui Faria vierde de gelijkmaker van Marcus Rashford met een brede glimlach en de vuisten pompend in de lucht. Dat was niet naar de zin van Jose Mourinho. Die maande zijn trouwe luitenant met de hand aan een toontje lager te zingen. Geen overdreven euforie dan een helft zoals de eerste. De gelijkmaker kwam uit de lucht vallen nadat Otamendi onder een cross doorging en een verraste Delph de bal van de voet liet springen. Een rasechte Mancunian profiteerde: Rashford strafte het foutje ijskoud af.

Photo News Een doelpunt van Rashford bleek niet voldoende voor de Mancunians

Zorgen voor de bondscoach. Kompany bleef aan de rust in de kleedkamer. De aanvoerder was niet helemaal fit en voelde deze week op Shakthar Donetsk iets in zijn been schieten. Het gevoel was nooit honderd procent. Vandaar dat Guardiola hem verving. Een nieuwe blessure. Zijn opmerkelijkste actie in de eerste helft: een goed verdedigende actie gevolgd door een ren, balverlies en vervolgens een stevige tackle op de bal. Die van United vroegen om geel, maar de 10de gele kaart voor onze landgenoot in 17 matchen kwam er niet. Guardiola: "Kompany is opnieuw geblesseerd. Of het erg is? Dat weet ik niet. We zullen zien. (haalt schouders op) Vinny is altijd zo. Spijtig genoeg kunnen we nooit voor lange periodes op hem rekenen."

Pep Guardiola: “Kompany was injured. Vincent is like this. We cannot rely on him for a long time.” New injury. #mcfc pic.twitter.com/TXtPNZk5cW Kristof Terreur 📰(@ HLNinEngeland) link

De Bruyne speelde zijn match zonder echte glansrol. Hij speelde sterk in dienst. Voor rust verspeelde hij op een counter nogal ongelukkig de bal, toen Sterling en Jesus niet liepen waar hij dat wilde. Hij passte de bal domweg buiten. Mooi zag dat er niet uit. De Bruyne liep rood aan en kafferde zijn ploegmaats uit. Ergens had hij gelijk.

Na rust haalde David De Gea een schuiver uit het hoekje. Goeie redding. In de laatste seconden verstuurde hij nog een geweldige pass naar Bernardo Silva. Een beauty. Uiteindelijk kreeg hij nog de trofee van man of de match. "Het gat met de rest is groot. We moeten nu gefocust blijven, maar een ding is zeker: ik wil die titel winnen.

Lukaku droop ontgoocheld af.

