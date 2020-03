Peter Whittingham, ex-Aston Villa en Cardiff, overlijdt op 35ste na val in pub Redactie

19 maart 2020

16u41 0 Premier League Peter Whittingham, een voormalige middenvelder van Aston Villa en Cardiff City, is op 35-jarige leeftijd overleden. Hij stierf aan de hoofdletsels die hij vorige week opliep bij een ongelukkige val in een Welshe pub.

"Het is met enorm veel droefenis dat we de supporters moeten melden dat Peter Whittingham op 35-jarige leeftijd is overleden", stelt Cardiff City. "Het verlies van Peter zal pijnlijk gevoeld worden in onze stad, bij onze supporters en bij iedereen die het geluk heeft gehad hem te kennen. We houden van jou Pete en we zullen jou nooit vergeten.”

De middenvelder debuteerde in 2003 bij zijn opleidingsclub Aston Villa in de Premier League. In 2007 stapte hij over naar Cardiff, waar de Engelsman tien jaar zou blijven. Met Cardiff bereikte Whittingham de finale van de FA Cup in 2008 en dwong de promotie naar de Premier League af in 2013.

It is with an immeasurable amount of sorrow that we must inform supporters that Peter Whittingham has passed away at the age of 35.



Cardiff City FC