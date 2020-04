Peter Crouch lyrisch over nieuwe Chelsea-aanwinst: “Hij kan Eden Hazard doen vergeten” MDRW

22 april 2020

18u04

Bron: BT Sport 0 Premier League Sinds het vertrek van Eden Hazard ging het alleen maar bergaf bij Chelsea. Maar volgens Peter Crouch is er met nieuwbakken aanwinst Hakim Ziyech beterschap op komst bij The Blues. De gewezen voetballer gelooft dat de Ajax-middenvelder onze landgenoot op termijn kan doen vergeten in Londen.

Mét of zonder Eden Hazard, dat is een wereld van verschil. Daar kwam Chelsea dit jaar ook achter. De Londense club trok door het transferverbod dit seizoen resoluut de kaart van de jeugd. Met wisselend succes, zo bleek. “Hazard is één van de beste spelers ter wereld en kreeg de Chelsea-fans telkens van de banken. Het is logisch dat ze een iemand met zijn kwaliteiten missen. Hij nam het team op sleeptouw en was een klasse apart in Engeland”, zwaaide Crouch bij BT Sport met lof naar onze landgenoot.

Hazard liet een zware erfenis achter bij Chelsea, zoveel is zeker. Toch ziet de toekomst van The Blues er volgens de gewezen Engelse international rooskleurig uit. Hij denkt dat de transfer van Ziyech een schot in de roos wordt. “Hij komt héél dicht in de buurt bij het niveau van Hazard. Begrijp me niet verkeerd: Ik zeg niet dat hij meteen zal vlammen bij Chelsea. Maar hij heeft zonder twijfel genoeg talent om Eden Hazard te doen vergeten. Ziyech wordt een aanwinst voor de Premier League.”

Omdat de Eredevisie werd stopgezet door het coronavirus, heeft de Marokkaanse international zijn laatste wedstrijd voor Ajax al gespeeld. De ranke middenvelder maakt komende zomer de overstap naar Chelsea. Alleen blijft het onduidelijk wanneer hij precies z’n debuut gaat maken als de Premier League dit seizoen eventueel nog zou worden afgewerkt. Met de transfer van Ziyech is inclusief bonussen zo’n slordige 44 miljoen euro mee gemoeid.

Eden Hazard werkt in quarantaine trouwens hard aan zijn comeback. Begin maart onderging de Rode Duivel in Texas een operatie aan de enkel. “Hij recupereert goed”, vertelde bondscoach Roberto Martínez eerder aan VTM Nieuws. “Eden kan bijna opnieuw lopen en er zijn geen complicaties. De ingreep verliep zoals het hoort, maar ook de weken nadien zijn belangrijk. En dat is allemaal positief. Eden zal sterker terugkomen, dat weet ik zeker.”

