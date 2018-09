Pep Guardiola zorgt voor verwarring, maar De Bruyne is niet te koop voor 250 miljoen euro Kristof Terreur in Engeland

14 september 2018

15u36

Bron: HLNinEngeland 3 Premier League Een verhaal dat er eigenlijk nooit een was. Pep Guardiola moest in zijn persconferentie ontkennen dat Kevin De Bruyne in zijn nieuwe contract een opstapclausule van 250 miljoen euro heeft staan. Een uitspraak in een Spaans tv-interview met Jorge Valdano werd misbegrepen en verkeerd geïnterpreteerd. In de entourage van De Bruyne bevestigen ze: er is geen clausule.

Supporters van Manchester City panikeerden vandaag even toen ze op het internet quotes van hun trainer zagen passeren. In een interview met de Argentijnse ex-voetballer Jorge Valdano, voor Movistar, deed Pep Guardiola een aantal opmerkelijke onthullingen. Over Kevin De Bruyne bijvoorbeeld. Guardiola: “Hij is een hele goeie, dynamische middenvelder. Laatst vertelde Marcelo Bielsa, de trainer van Leeds me dat De Bruyne zijn favoriete speler is. Kevin kan alles, maar hij kan nog beter worden. Onlangs heb ik zijn ouders voor het eerst ontmoet en nu begrijp ik beter waarom hij zo’n ongelooflijke jongen is.” Waarop er nog een toemaatje kwam over zijn vraagprijs. “Zijn clausule bedraagt 250 miljoen euro. Sorry, hij is niet te koop.”

Een uitspraak die wenkbrauwen deed fronsen en voor headlines zorgde over het Kanaal. Zeker voor die prijs en zeker omdat De Bruyne na de miljoenentransfer van Neymar (222 miljoen euro) zijn nieuwe contract tekende, goed voor een basisbedrag van meer dan 300.000 euro per week. In Spanje zijn zulke opstapclausules wettelijk verplicht, maar in Engeland worden ze nauwelijks gebruikt. Ook niet in het geval van de Bruyne. Dat bevestigt zowel Man City als de entourage van de speler. Er is geen opstapclausule. Dat maakte Pep Guardiola vrijdagmiddag ook duidelijk. Hij wijtte het aan een verkeerde interpretatie. Guardiola: “Ik weet niet eens of hij een clausule heeft. Valdano vroeg me of wij hem zouden verkopen als iemand 250 miljoen op tafel legde. En daarop zei ik nee. Ik denk niet dat hij een clausule heeft.” Much ado about nothing dus.

Guardiola gaf nog mee dat de revalidatie van De Bruyne, sinds half augustus out met een ernstige knieblessure, op schema zit. “De dokters zeggen dat hij het goed maakt, maar hij is nog niet fit.” De Bruyne wordt ten vroegste eind oktober, begin november terug verwacht.