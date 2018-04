Pep Guardiola ontmaskert brutaal makelaar die hem een laffe hond noemde: "Hij bood Pogba in januari aan" Kristof Terreur in Engeland

06 april 2018

18u18

Bron: HLNinEngeland 1 Premier League Pep op scherp. De coach van Manchester City zette op zijn persconferentie de puntjes op de i. Hij vereffende onder anderen een rekening met Mino Raiola, grofgebekte zaakwaarnemer van onder anderen Rode Duivel Romelu Lukaku, Paul Pogba en Zlatan. Die noemde hem vorige week een laffe hond. Een cynische Guardiola: "Ik ga akkoord. Ik ben effectief een laffe hond, maar waarom heeft hij mij dan twee maanden geleden Pogba en Mkhitaryan aangeboden?"

De agenda is gezet. Voor een aantal uren heeft Pep Guardiola de titelmatch tussen stadsrivalen Manchester City en Manchester United en het rechtstreekse duel met José Mourinho naar het achterplan geduwd. Behoorlijk explosieve content over zijn vete met makelaar Mino Raiola. Die had het vorige week nogmaals aangedurfd hem aan te vallen: "Guardiola is een laffe hond. (...) Die tyfus-Guardiola..." Leest u even mee. Het relaas van zijn persconferentie. Ook bij concurrent Manchester United zullen ze niet kunnen lachen om de onthullingen van Guardiola. José Mourinho heeft ondertussen ook stilaan zijn buik vol van Raiola en zijn praktijken.

Is Mourinho uw vijand?

(lachje) "Ik heb er veel. Zeker zaakwaarnemers... Ik ben een grote baas. A big boss. Geloof me, ik kan je een lange lijst rivalen geven hoor. Toch heb ik nooit tegen Mourinho gewonnen. En hij evenmin tegen mij. Onze teams klopten mekaar. Dus ik speel niet tegen José, hij niet tegen mij. Soms wonnen zijn teams, soms mijn teams. Zo simpel is het. We zitten nog altijd in de business en we zullen mekaar nog 1.000 keer tegenkomen."

Doelde u daarstraks op Mino Raiola, toen u het over vijandige zaakwaarnemers had: hij noemde u een laffe hond?

"Die vraag ga ik op een andere dag beantwoorden. Niet de dag voor een match."

Maar u kunt hem wel van antwoord dienen.

"Ik zou dat kunnen doen ja. Ik heb een vraag. Ik zal hem beantwoorden, komaan. Ik begrijp eigenlijk niet waarom ik ... (cynisch) Wel, misschien ben ik het wel met hem eens. Ik ben geen ... Eindelijk hebben de mensen mijn geheim weten achterhalen. Ik ben een bad guy, een slechterik. Ik ben een lafaard. (normaal) Eigenlijk begrijp ik niet waarom ik zo'n boeman ben. Ik spreek nooit hem. Ik weet niet op basis van wie hij zijn mening vormt. Misschien heeft Ibra hem een aantal zaken over mij verteld - weet ik veel. Maar dezelfde man heeft me twee maanden geleden wel Mkhitaryan en Pogba aangeboden. Of ze niet voor City zouden mogen spelen. Waarom, vraag ik me dan af? Was hij echt geïnteresseerd om ze hier te stallen? Hij moet zijn spelers beschermen. Dat moet hij weten. Dus kan hij ze niet naar mij brengen, want ik ben een laffe hond. En iemand vergelijken met een hond is erg laag. Niet goed. Hij zou de honden beter respecteren."

Had u plaats voor Paul Pogba in uw team?

"Hij is een ongelooflijke voetballer. Een top, topspeler."

Wat dacht u toen Raiola Pogba aanbood?

"Ik zei nee. Wij hebben niet genoeg centen om Pogba te kopen. Hij is een dure speler."

Was u verrast?

"Ik ben verrast omdat ik een laffe hond ben. Dus daarom wil hij plots dat zijn spelers voor die hond komen spelen. Dus nee. No way."

Zou u ooit nog een speler vastleggen van Raiola?

(cynisch) "Ik ben geen goeie gast. Ik ben geen goeie gast. Zijn spelers verdienen het om voor betere trainers te spelen. Maar, hij beseft ook wel dat ik een toptrainer ben. Dank u wel."

Wilt u nog iets anders kwijt?

"Ik heb nog meer zaken achter de hand. Op een dag zal ik jullie mijn lijst eens voorlezen."