Pep Guardiola legt uit waarom hij Romelu Lukaku een spits van wereldklasse vindt Kristof Terreur in Engeland

07 april 2018

08u20

Bron: HLNinEngeland 0 Premier League Zeg dat Pep Guardiola het gezegd heeft. Naast de tirade richting Mino Raiola gooide de trainer van Manchester City aan de vooravond van de titelbeslissende match tegen stadsrivaal Manchester United ook onverwacht bloemetjes naar Romelu Lukaku, nota bene een cliënt van Raiola. Guardiola: "Lukaku is een wereldspits."

Supporters durft hij nog altijd te verdelen, maar binnen het voetbalwereldje wordt Romelu Lukaku wel degelijk geapprecieerd. Trainers en clubleiders kijken in de eerste plaats naar zijn kwaliteiten, niet naar zijn gebreken. Zo ook Pep Guardiola. Respect voor de tegenstander heet dat. "Alle goeie spelers passen zich aan alle stijlen in de wereld aan", zegt die. "Mij ga je dus nooit horen zeggen dat Lukaku niet mijn type-speler is. Ik zou nooit zeggen dat hij niet onder mij zou kunnen spelen of onder een andere trainer. Hij is een topspeler. Hij is 24 en heeft al 100 Premier Leaguegoals op zijn teller. Niet slecht om te beginnen. Ten tweede, als er lange ballen worden gegooid laat hij zich in de duels gelden. Hij is snel en sterk. Ik zag hem hier vorig seizoen toen we tegen mijn vriend Ronald Koeman (toen nog Evertontrainer, red) speelden. Hij deed ons pijn in het Etihad Stadion en maakt ons af op Goodison Park. Zoals ik zei: hij is snel, gaat goed in de diepte, helpt de bal bij te houden en zorgt er zo voor dat de anderen in beweging blijven. Hij is top. Een speler van wereldklasse."

Manchester City kan deze avond kampioen spelen mits winst tegen stadsrivaal Manchester United. Een duel Guardiola vs Mourinho, maar mogelijk spaart Guardiola enkele sterkhouders met het oog op de Champions Leaguematch tegen Liverpool, dinsdag. City gelooft de 3-0 nederlaag uit de heenmatch nog recht te kunnen trekken.