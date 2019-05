Pep Guardiola: "Kevin De Bruyne kan er tegen Brighton bij zijn" LPB

10 mei 2019

15u19

Bron: Belga 0 Premier League Manchester City kan zondag op de allesbeslissende slotspeeldag van de Premier League tegen Brighton mogelijk weer rekenen op Kevin De Bruyne. Dat bevestigt trainer Pep Guardiola.

“Kevin trainde de voorbije twee dagen”, aldus Guardiola. “Hij kan erbij zijn.” De Bruyne viel op 20 april met een spierblessure uit in de competitiematch tegen Tottenham. Het was dit seizoen lang niet de eerste blessure voor de Rode Duivel. Guardiola vreesde zelfs De Bruyne deze jaargang niet meer te kunnen opstellen. Maar vandaag kwam de Spanjaard met goed nieuws op het persmoment.

Manchester City heeft aan een zege tegen Brighton genoeg om de landstitel te pakken. "We hebben Brighton deze week geanalyseerd, het zal net als in de FA Cup moeilijk worden", aldus Guardiola. "We moeten ons gewoon focussen op de wedstrijd. Kijken wat we moeten doen om hen te kloppen. Als het niet meteen losloopt, moeten we kalm blijven. We moeten een plan uitwerken en daar trouw aan blijven. Net zoals we dat het hele seizoen gedaan hebben.”