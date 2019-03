Pedofiele voetballer shockeerde ook zijn toenmalige vrouw met schrijnend verhaal in rechtbank en liet haar zelfs overgaan tot abortus TLB

11 maart 2019

Stacey Flounders, de ex-partner van Adam Johnson, walgde toen ze in de rechtszaal hoorde dat de voetballer seksueel contact had gehad met een meisje van amper vijftien. "Dat verhaal heeft me verwoest. Ik wilde opstaan en hem een mep in zijn gezicht geven", vertelt Flounders bij 'The Sun'. De Britse maakte ook bekend dat ze door het schandaal abortus pleegde toen ze zwanger was van haar tweede kindje met de ex-speler van Sunderland en Manchester City.

Johnson werd in maart 2016 veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar voor seks en grooming met een minderjarige. De middenvelder gaf toe dat hij het meisje via Facebook contacteerde en daarna met haar afsprak, goed wetende dat ze jonger was dan zestien. Volgens de rechter had het meisje “ernstige psychologische schade” opgelopen bij de feiten. Maar zes jaar in de Noord-Engelse gevangenis HMP Moorland werden er drie en Johnson zal op 22 maart weer een vrij man zijn.

Stacey Flounders was Johnsons partner op het moment van de rechtszaak. De Britse dame hoorde het schrijnende verhaal ook voor het eerst in de rechtszaal en voelde de grond onder haar voeten wegzakken. Bij ‘The Sun’ kwam ze uitgebreid terug op de voor haar gitzwarte periode. Voor aanvang van de rechtszaak had Johnson, die met Flounders een dochtertje Ayla heeft, zijn partner verteld dat hij enkel gekust had met het meisje en dat hij er geen idee van had hoe oud ze was. Maar voor de rechter vertelde de twaalfvoudige Engelse international een volledig ander verhaal.

Abortus

“Ik hoorde het verhaal voor het eerst in de rechtbank, nadat ik gewoon een jaar werd voorgelogen”, aldus Flounders. “Ik ontdekte plots wat voor iemand Adam is, een arrogante man die maar bleef liegen tegen mij. Het heeft me verwoest. Hij wist hoe oud dat meisje was en stuurde haar honderden berichten. Hij stuurde eerst haar, dan mij en dan nog een andere vrouw. Toen ze zijn berichten aan het meisje voorlazen in de rechtbank, voelde ik me ziek. Ik wilde hem een mep gaan verkopen, maar deed het niet omdat iedereen aan het kijken was.”

Onderweg naar huis zei Flounders geen woord tegen Johnson, die bij thuiskomst dan te horen kreeg dat hun relatie over was. Johnson was al gearresteerd toen Flounders ontdekte dat ze al zes weken zwanger was. “We wilden veel kinderen. Ik droomde van een normaal gezinsleven met een paar kinderen, maar dat zat er dus niet in”, aldus Flounders, die besliste om abortus te plegen. “Ik voelde gewoon dat ik niet nog een kindje op de wereld kon zetten, mijn leven was een puinhoop. Ik had nooit gedacht dat ik dat ooit zou kunnen doen en het was hartverscheurend, maar ik had geen keuze.”