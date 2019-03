Pedofiele voetballer Adam Johnson moet slechts de helft van celstraf van zes jaar uitzitten ODBS

04 maart 2019

17u25

Bron: The Sun 1 Premier League Gewezen Engels international Adam Johnson (31) komt nog deze maand vrij nadat hij slechts drie van zijn zes jaar gevangenisstraf moet uitzitten. De ex-middenvelder van Sunderland had seks met een meisje van 15. Volgens het Britse ‘The Sun’ wacht hem bij zijn thuiskomst meteen een groots herenigingsfeest in zijn luxevilla.

Johnson werd in maart 2016 veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar voor seks en grooming met een minderjarige. De middenvelder gaf toe dat hij het meisje via Facebook contacteerde en daarna met haar afsprak, goed wetende dat ze jonger was dan zestien. Volgens de rechter had het meisje “ernstige psychologische schade” opgelopen bij de feiten. Maar zes jaar in de Noord-Engelse gevangenis HMP Moorland werden er drie en Johnson zal op 22 maart weer een vrij man zijn.

Dat moet gevierd worden, is het oordeel van zijn ex-vrouw Stacey met wie hij een dochtertje van vier heeft. De vrouw verliet Johnson nadat het schandaal uitbrak, maar vindt het wel belangrijk er een goede relatie op na te houden met de vader van haar dochter. En omdat ze haar eigen eventbureau heeft, wordt er bij zijn thuiskomst meteen een groot feest georganiseerd. De locatie is alvast bekend: zijn villa ter waarde van 1,8 miljoen euro even ten zuiden van Sunderland. Met een zwembad en bowlingbaan is vertier gegarandeerd. Met zeven slaapkamers is er ook ruimte om te overnachten. De villa wordt momenteel bewoond door Faye, de jongere zus van de voetballer.

Johnson liet ook al weten graag opnieuw aan de bak te komen als profvoetballer, maar zeker in Engeland lijkt dat zo goed als uitgesloten. In China, Turkije of het Midden-Oosten hoopt hij nog wel welkom te zijn. Johnson speelde twaalf keer voor de nationale ploeg van Engeland, maar die caps zijn hem afgepakt.