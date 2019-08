Pech voor Trossard: ex-Genkenaar schiet bij debuut raak met knappe volley, maar VAR is de boosdoener GVS

17 augustus 2019

Pech voor Leandro Trossard. De ex-smaakmaker uit de Jupiler Pro League schoot bij z’n eerste basisplaats voor Brighton & Hove Albion meteen raak, maar de VAR keurde het doelpunt af. Een ploegmakker stond bij de vrije trap die daaraan vooraf ging immers nipt buitenspel. Een domper, want de ex-Genkenaar trapte enkele tellen later met een knappe volley binnen. Helaas was het feestje dus van korte duur.