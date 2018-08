Paul Scholes ziet ex-club Manchester United niet meedingen voor titel: "Ploeg weet niet goed wat te doen" SDD

15 augustus 2018

11u50

Bron: Reuters 1 Premier League Volgens Paul Scholes heeft zijn ex-ploeg Manchester United slechts een minieme kans om mee te dingen voor de titel dit jaar. Het gebrek aan nieuwe transfers, gecombineerd met de onzekerheid rond de tactiek, maakt dat de gewezen middenvelder zich zorgen maakt over zijn geliefde ex-club.

"Wanneer je kijkt naar Manchester City en Liverpool, dan ben ik niet overtuigd dat United dezelfde kwaliteiten heeft als die twee andere teams", aldus Scholes aan de Britse krant 'Daily Mirror'. "Liverpool heeft een paar echt goeie zaken gedaan op de transfermarkt deze zomer. Ik zie United gewoonweg niet de strijd aangaan met City. Die hebben een hele sterke ploeg, een fantastische coach en enkele topspelers, én ze hebben een duidelijke manier van spelen. Als ik kijk naar United, heb ik het gevoel dat de ploeg niet goed weet wat te doen. Je kent de ploeg of de spelers ook niet. Je weet niet of ze week in, week uit zullen kunnen presteren. Ik zie ze niet meedoen voor de titel dit jaar."

United eindigde vorig seizoen 19 punten achter stadsrivaal en kampioen Manchester City. Coach José Mourinho uitte al meermaals zijn frustratie over het transferbeleid van de club deze zomer. De 'Red Devils' haalden deze zomer slechts drie spelers binnen: Lee Grant, Fred en Diogo Dalot. Een doelman, een middenvelder en een verdediger. Op aanvallend vlak kwam er dus niets bij.