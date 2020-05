Patrice Evra kreeg doodsbedreigingen na racistische uitlatingen Suarez in 2011: “Veiligheidsmensen sliepen voor mijn huis” MXG

04 mei 2020

22u19

Bron: Belga 0 Premier League Voormalig Manchester United-verdediger Patrice Evra werd in 2011 met de dood bedreigd nadat toenmalig Liverpool-aanvaller Luis Suarez zich racistisch had uitgelaten tegenover de Fransman. Dat heeft hij maandag onthuld in een podcast van ManU. “Manchester United kreeg zoveel dreigbrieven die aan mij gericht waren”, stelt Evra.

Eind 2011 kreeg Suarez een schorsing van acht wedstrijden van de Engelse voetbalbond FA omwille van “wangedrag” tegenover Evra in een wedstrijd tussen Manchester United en Liverpool. Liverpool nam het toen publiekelijk op voor Suarez, waardoor de rivaliteit tussen beide teams nog meer oplaaide en bepaalde supporters Evra als mikpunt namen. “Enkelen zeiden: ‘We zitten in de gevangenis, wij zijn Liverpool-fans. Als we hieruit komen, gaan we jou en je familie vermoorden’”, aldus Evra.

Na die dreigbrieven werd Evra twee maanden beschermd door veiligheidsmensen. “Ze sliepen voor mijn huis. Overal waar ik naartoe ging, volgden ze me. Het was een moelijke periode, maar ik was niet bang. Mijn familie had wel schrik, mijn vrouw en mijn broer. Ik kon niet begrijpen waarom mensen me zo haatten. Ze kenden de waarheid niet.”