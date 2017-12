Paniek om Hazard bij Chelseafans: wanneer tekent hij dat contract van 340.000 euro per week? Kristof Terreur in Engeland

09u34

Bron: HLNinEngeland 0 EPA Premier League Eden Hazard (26) zorgt niet alleen voor paniek bij tegenstanders. Ook Chelseafans houden hun hart vast. De Rode Duivel ligt nog tweeënhalf jaar onder contract, maar voorlopig heeft hij nog altijd niet bijgetekend op Stamford Bridge. Chelsea is bereid zo'n 340.000 euro per week te bieden, maar voorlopig houdt Hazard alle opties open. Met dat salaris zou Hazard de bestbetaalde speler in de Premier League kunnen worden, maar slokoppen als Neymar (690.000 euro per week), Cristiano Ronaldo of Lionel Messi (beiden 560.000 euro) zitten nog enkele categorieën hoger.

Een bericht op de achterpagina van 'The Times' vanmorgen: 'Exclusief: Hazard zet deal van €340.000 euro per week on hold'. Van die verhalen die supporters van Chelsea liever niet lezen. Veel nieuws stond er nochtans niet in. Hazard heeft een contractvoorstel op zak sinds september, maar voorlopig staat zijn handtekening er nog niet. Onderhandelingen lopen er momenteel niet. Dat hoeft geen reden tot paniek te zijn. De afhandeling van miljoenenovereenkomsten duurt soms maanden. Plus voor Hazard zelf is er geen haast meegemoeid. "Ik voel me goed bij deze club", zei hij twee weken geleden. "Ik lig nog twee jaar onder contract. Als ik de wil voel om de club te verlaten, zal ik dat doen, maar voorlopig ben ik nog een 'Blue'." Het is een toontje dat Hazard al bijna drie jaar gebruikt. Bij Chelsea heeft hij bijna alles gewonnen, twee landstitels, een Europa League, een Europa League en alle individuele bekroningen. Enkel de FA Cup en de Champions League ontbreken, maar speelt hij wel in een elftal dat sterk genoeg is om mee te doen op het hoogste niveau?

AFP

In afwachting van het juiste voorstel houdt Hazard alle opties open. Zijn droom en de ambitie om ooit voor Real Madrid te spelen en onder Zinédine Zidane, zijn jeugdidool, heeft hij nog niet helemaal opgeborgen. Vorig jaar, rond deze tijd, vonden er in Brussel zelfs verkennende gesprekken plaats met Realbonzen, maar uiteindelijk kwam het deze zomer - mede door zijn blessure - nooit tot een concreet bod. Hazard wordt in januari 27. Als hij ooit voor Real wil spelen, is het 'now or never'. Dat de onderhandelingen 'on hold' staan, zal de Realverhalen ongetwijfeld weer een duwtje geven. Elk dag een nieuw verhaal vanaf nu. Alleen is er een derde partij die veel inspraak heeft: Chelsea. Op Stamford Bridge heet het momenteel dat een transfer onbespreekbaar is, zelfs voor sommen van meer dan 150 miljoen.

Action Images via Reuters

Chelsea maakt zich bovendien sterk dat het Eden Hazard tot 2023 kan vastleggen. In enkele gesprekken heeft de clubleiding hem proberen aan te praten dat hij goed is waar hij nu zit. Ze spiegelen hem voor dat hij in Londen zijn laatste ambities kan waarmaken: de Champions League winnen, en als hij wil, ook de Ballon d'Or. Om die beloftes kracht bij te zetten zwaait de club met een aangepast contract: ze wil hem verlonen als een absolute vedette - lees: als de bestbetaalde speler in de Premier League. De Rode Duivel is zowel sportief als commercieel het uithangbord van de club. Nog meer sinds Chelsea een lucratieve deal sloot met Nike, ook zijn persoonlijke sponsor. "De club weet hoe belangrijk Eden is", zei Antonio Conte deze week. "Ik hoop dat hij voor het eind van het seizoen een nieuw contract heeft getekend."

EPA

Hazards vader en een financiële adviseur vertegenwoordigen hem in de gesprekken - een echte zaakwaarnemer heeft hij niet. De aanvoerder van de nationale ploeg kent zijn marktwaarde, maar in het wereldje staat zijn entourage niet gekend als haaien. In de discussies over de premies bij de Duivels was Hazard bereid heel wat te laten vallen - hij beschouwt het nog altijd als een eer. Hazard; "Ik heb het geluk een job te hebben die me toestaat om veel geld te verdienen. Alleen loop ik er niet mee te koop en gooi ik het niet uit ramen en deuren. Dat is een gebrek aan respect voor mensen die minder verdienen."

Kylian

Broertje Kylian Hazard trainde gisteren in de laatste sessie voor Atlético mee met de A-kern. Sommigen zagen daarin een tegemoetkoming in naar Hazard gezien zijn contractsituatie, maar zijn jongere broer stond de voorbije maanden wel vaker op het oefenveld met de grote jongens. Als Conte elf tegen elf wil spelen op training, met twee wisselspelers, haalt hij er altijd spelers van de U23 bij. Omdat Charly Musonda momenteel gekwetst is en hij niet breed zit in aanvallende middenvelders, mocht Kylian opdraven. "Wie?", vroeg Conte zich gisteren af toen hem naar de jongere Hazard werd gevraagd. "Ah ja, de broer van Hazard doet wel vaker mee, maar daar moet je niks achter zoeken." Sowieso is Kylian Hazard, die eind augustus op voorspraak van Eden bij de U23 van Chelsea tekende, niet speelgerechtigd voor de Champions League.

EPA Kylian Hazard op training met de grote jongens

Photo News

AFP