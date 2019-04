Özil & Sánchez: grootverdieners, maar last voor hun club KTH

11 april 2019

08u02

Bron: @hlninengeland 0 Premier League Waar krijgen ze niet voor hun geld. De twee bestbetaalde spelers uit de Premier League zijn een last voor hun club. Arsenal en Man United zuchten.

Van Alexis Sánchez (3x) geen spoor gisteren bij Man United. Met een basisloon van 450.000 euro bruto per week, dat zelfs kan oplopen tot 560.000 euro, is hij sinds januari 2018 de best verdiende speler die in de Premier League rondloopt. In ruil daarvoor heeft United nog weinig teruggekregen. Een handvol goals, zelden een knalprestatie, veel geklaag en gezaag. Na anderhalf jaar zijn ze Sánchez liever kwijt dan rijk. Maar wie gaat dat betalen?

Ook bij Arsenal, ex-club van Sánchez, loopt een financiële lastpost rond. Pendelde een tijdje tussen bank, tribune en basis. Arsenal dragen zoals in zijn eerste jaren doet Mesut Özil (30) niet meer. Toveren te zelden. De honger lijkt weg. Zijn contract werd eveneens in 2018 opengebroken, nog met de toezegging van de afscheidnemende Arsène Wenger. Het contract van de Duitser met Turkse roots lekte nooit uit via de klokkenluiders van Football Leaks, maar volgens welingelichte bronnen schommelt zijn salaris, inclusief bonussen, rond 400.000 euro per week. Veel voor een speler van wie coach Unai Emery lange tijd vond dat hij harder moet werken. "Ik ben erg blij met hem nu", zegt de Spanjaard. Kandidaat-overnemers zijn er na zijn mindere jaren niet. Hij ligt nog even vast. Tot 2021.

Arsenal hoopt via de Europa League een Champions Leagueticket af te dwingen. In de Premier League doen The Gunners na een knappe opmars weer mee om de top vier. Zondag gingen ze wel de boot in bij Everton. (KTH)