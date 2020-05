Overname Newcastle op de helling? Nu ook bevestigd dat Saudi-Arabië drijvende kracht is achter grote piratenzender ABD

27 mei 2020

09u03

Bron: The Guardian 0 Premier League De nakende overname van Newcastle United door het Saudische staatsconsortium van kroonprins Mohammad bin Salman verloopt niet zonder slag of stoot. Eerder stuurde De nakende overname van Newcastle United door het Saudische staatsconsortium van kroonprins Mohammad bin Salman verloopt niet zonder slag of stoot. Eerder stuurde Amnesty International al een vlammende brief naar de Premier League. Nu heeft de Wereldhandelsorganisatie (WTO) bevestigd dat Saudi-Arabië een grote piratenzender, die sportwedstrijden illegaal uitzendt, bestuurt. Of dat de overname ook effectief tegenhoudt? Probably not.

Twee maanden geleden raakte bekend dat Saudi-Arabië Newcastle United wil overnemen. Het staatsconsortium van kroonprins Mohammad bin Salman, het Public Investment Fund (PIF), heeft 340 miljoen over voor de Premier League-club en zou zo 80% van de aandelen in handen krijgen. Een mogelijke overname die heel wat vragen oproept. Amnesty International klaagde eerder al aan dat Bin Salman en Saudi-Arabië het niet nauw nemen met mensenrechten - to say the least. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA verdenkt de kroonprins ook van betrokkenheid bij de moord op de kritische journalist Jamal Khashoggi in Turkije.

Daarbovenop komt nu een - nog niet gepubliceerd - onderzoek van de Wereldhandelsorganisatie. Die stelt formeel dat de Saudi’s de drijvende kracht zijn achter de grote piratenzender beoutQ, zo schrijft The Guardian. De FIFA, UEFA, Premier League en La Liga zetten eerder al juridische stappen tegen de zender die illegaal wedstrijden uitzendt, maar zij vingen telkens bot. Nu oordeelde de WTO dat de staat Saudi-Arabië wel degelijk BeoutQ bestuurt.

Bin Salman en co ontkennen

Slecht nieuws voor Bin Salman, die als kroonprins duidelijk gelinkt is aan het ‘beleid’ van de Saudische staat? In principe wel. Door het besturen van BeoutQ schenden ze internationaal recht. Nieuwe investeerders in de Premier League worden niet toegelaten als zij een misdrijf hebben gepleegd dat ook in het Verenigd Koninkrijk strafbaar is. Valse informatie indienen bij de Premier League is eveneens verboden. Saudi-Arabië en de mogelijke overnemers van Newcastle, waaronder dus kroonprins Bin Salman, ontkennen alles - of wat dacht u?

Saudi-Arabië beweerde eerder dat Cuba en Colombia BeoutQ hadden opgericht - die twee landen vielen compleet uit de licht. Later werd echter duidelijk dat BeoutQ zijn livestreams uitzendt via de Arabsat-satelliet, die in handen is van Saudi-Arabië. Na die onthulling werd BeoutQ verwijderd van de Arabsat, maar de piratenzender kan desondanks voetbalwedstrijden van alle grote competities blijven uitzenden. In een rapport van de Europese Commissie werd begin dit jaar aangegeven dat Saudi-Arabië “faalt” om het platform aan banden te leggen. De regering van de VS heeft BeoutQ op de lijst van ‘beruchte markten voor namaak en piraterij’ staan.

Of dit alles de overname van Newcastle United voor 340 miljoen euro zal tegenhouden? Een journalist van The Telegraph en ook de journalist van The Guardian die het nieuws naar buiten bracht, zijn het er op Twitter over eens: “Het is een ingewikkelde zaak, maar uiteindelijk zal de overname hoogstwaarschijnlijk wel doorgaan.” Het is aan het bestuur van de Premier League om de knoop door te hakken.

Lees ook:

Golfoorlog in de Premier League: hoe Qatar overname van Newcastle door ‘vijand’ Saudi-Arabië probeert te dwarsbomen (+)

De prinselijke overnamesoap van Newcastle: de ex van prins Andrew, een vriendin van Kim Kardashian en een moorddadige prins (+)