Orkestmeester van de eigen ondergang ONZE MAN IN ENGELAND ZAG MOURINHO IMPLODEREN BIJ CHELSEA EN ZIET DAT OOK BIJ UNITED GEBEUREN Kristof Terreur

29 augustus 2018

07u36 0 Premier League Als de herhalingen van FC De Kampioenen. Wanneer José Mourinho (55) implodeert, overvalt je een déjà-vugevoel. Andere setting en personages, zelfde scènes, zelfde conflicten en zelfde ergernissen. Orkestmeester van de eigen ondergang. Op naar een dramatisch slot.

"Wanneer hij arriveert, staan we allemaal op en doen we alsof de persconferentie gedaan is." Zijn practical jokes zorgen doorgaans niet voor headlines. Of hij nu zijn perschef die te laat op de afspraak verschijnt te grazen neemt. Of hij om een selfie vraag met een journalist die qua haartooi trekken heeft van Neymar. Of hij spelers en stafleden nietsvermoedend voor de camera haalt en vervolgens ijswater over hen kiepert. En of hij medewerkers met eikels of waterballonnen bekogelt om de sfeer te verlichten. Ook dat is José Mourinho. De slechtste van allemaal, maar tegelijk de kwaadste niet. Een persoonlijkheid die meer begeestert dan zijn voetbal. Halve held, halve schurk.

Je hebt 19% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN