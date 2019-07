Origi: “Ik ben hier een man geworden” - Klopp: “Hij zal belangrijke rol bij ons hebben” Redactie

11 juli 2019

Divock Origi heeft zijn contract bij Liverpool verlengd, zo raakte gisteren bekend. “Ik ben heel erg blij met dat nieuwe contract”, reageerde de aanvaller op zijn nieuwe verbintenis. “Dit geeft een boost bij het begin van het seizoen. Ik heb me hier altijd op mijn gemak gevoeld. Ik heb hier de voorbije jaren ook stappen gezet. Ik tekende als negentienjarige en de voorbije jaren ben ik een echte man geworden. De club en ik hebben de beslissing samen genomen. Ik heb met mijn entourage gepraat en het gevoel was altijd goed. Ik wilde blijven. Liverpool is een fantastische club en we hebben een heel goede spelersgroep. Ook de mensen die op Melwood werken zijn fantastisch. Je voelt aan alles dat dit een speciale club is.”

Klopp: “Dit is een geweldig verhaal”

“Niet enkel zijn goal tegen Everton was historisch, maar ook wat hij deed tegen Barcelona en in de Champions League-finale. Én hetzelfde geldt voor zijn doelpunt tegen Newcastle. De goals vielen op, maar ook de manier waarop hij speelde was gewoon veel beter. Zo gaat het nu eenmaal in het voetbal. Je kan mindere periodes hebben waarin mensen je lijken te vergeten. Dat is gek. Mensen dachten dat hij zijn kwaliteiten volledig kwijt was. Dit is een geweldig verhaal en een jaar geleden had waarschijnlijk niemand gedacht dat het op deze manier zou lopen. Maar dat is toch gebeurd. Dit nieuwe contract is belangrijk voor hem. En hij zal volgend seizoen een belangrijke rol vertolken bij ons.”