Exclusief voor abonnees Opvolger van Kompany? Guardiola ziet een leider in Kevin De Bruyne Kristof Terreur in Engeland

04 augustus 2019

08u30 0 Buitenlands voetbal Man City zkt. kapitein. Volgende week kiezen de spelers onderling de opvolger van Vincent Kompany, acht jaar baas in de vestiaire. Eén Belg dingt dan mee om de band: Kevin De Bruyne, ontbolsterd in Manchester en aanvoerdersmateriaal in de ogen van Pep Guardiola.

Op tv krijgt u niet alles mee. Tijdens Manchester City - Tottenham, die dramatische Champions Leaguekwartfinale (4-3) in april, hadden regisseur en cameralui in de tiende minuut vooral oog voor andere taferelen. Hun volgspot stond niet op Kevin De Bruyne. Na de tweede treffer van Son (1-2) wuifde De Bruyne driftig de armen op en neer. Hij maande zijn ploegmaats aan tot kalmte. Vingertjes naar het hoofd: kopje erbij houden.

Hij gooide er nog een applaus achterna en enkele oppeppende woorden die we in het gejoel niet konden horen. Niet de Belg met de aanvoerdersband om de biceps, nu speler-trainer bij Anderlecht, voerde na de vroege dreun het hoge woord. Die was op dat moment vooral bezig de ontgoocheling op zijn eentje te verwerken - weemoedige blik, schuddend hoofd.

