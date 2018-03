Opvallend: rapper Jay-Z haalt Romelu Lukaku binnen Kristof Terreur in Engeland

01 maart 2018

12u03

Bron: HLNinEngeland 15 Premier League Roc Nation Sports, het sportmanagementbureau van superster rapper/producer Jay-Z, heeft er een nieuwe cliënt bij: Romelu Lukaku. De Rode Duivel verbleef de voorbije dagen in de Verenigde Staten om de deal af te ronden. De firma van Jay-Z gaat Lukaku in Amerika op de markt proberen zetten. Lukaku vervoegt onder andere Rihanna in de stal van de echtgenoot van Beyoncé.

Een opvallende stap voor Romelu Lukaku. De voetballer van Manchester United vervoegde gisteravond laat de Roc Nation Sports familie, de sportarm van het talentenbureau dat Jay-Z enkele jaren geleden oprichtte. De rapper/producer is een grote voetbalfan, maar richt zich enkel op specifieke profielen: spelers die interesse hebben in (rap)muziek en kledij. In 2015 strikte hij Bayern-verdediger Jérôme Boateng als eerste voetballer. Tussen de profielen van NBA-sterren als Kevin Durant, baseballers en NFL-spelers prijkt straks ook de naam van Lukaku. De firma gaat Lukaku in Amerika op de markt proberen zetten. Net zoals die andere sterren in zijn portefeuille op zijn label: Rihanna, Shakira and Jay-Z zelf.

Lukaku heeft altijd al een voorliefde gehad voor de VS en Amerikaanse sporten. Hij kijkt op naar NBA-sterren als Kobe Bryant en LeBron James. Maandag woonde hij zijn eerste NBA-wedstrijd bij vanop de eerste rij.

First nba game courtside! @nba @brooklynnets Een foto die is geplaatst door null (@rlukaku9) op 27 feb 2018 om 03:27 CET