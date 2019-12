Opvallend: matchwinnaar Vertonghen vierde (bijna exact) 7 jaar geleden winning goal op dezelfde wijze KTH

16 december 2019

08u46 0 Premier League ‘SuperJan’ zweefde. Denkbeeldig scheurde hij met zijn twee handen zijn shirt open. De doelpuntenviering van Jan Vertonghen (32) blijft een van de origineelste die er is. Zelden gezien ook. Zo vaak is hij geen matchwinnaar. De eerste keer was-ie zelf al half vergeten.

Super Jan, de verlossende engel van @SpursOfficial! 💪🇧🇪 pic.twitter.com/0TMe5zOvRi Play Sports(@ playsports) link

Het was bijna exact zeven jaar geleden. Op 16 december 2012, in zijn eerste seizoen bij Tottenham, besliste Jan Vertonghen met een volley de confrontatie met Swansea (1-0). Zijn eerste in de Premier League. De eerste kennismaking van het oude White Hart Lane met zijn gekende SuperMan-viering.

De handjes die over de borstkas glijden en denkbeeldig het shirt openrukken zoals bij de film- en cartoonheld. Moussa Dembélé was de eerste die toen op zijn rug sprong. Gareth Bale liep er niet bij door blessure. Zo lang geleden dus. Het was de laatste keer dat Vertonghen een wedstrijd in de Engelse topklasse in een definitieve plooi legde.

Tot zondag, 15 december 2019 dus, ergens rond 16.45u. Een rake kopbal bezorgde Spurs de drie punten op Wolves. Vertonghen wapperde met de armen, voerde zijn trademarkviering uit en gooide zich dan op de knieën. José Mourinho viel in de armen van zijn assistent. De ploegmaats doken op Vertonghen. Vleeshoop op Molineux.

Meester Mourinho

Of er een beter gevoel bestaat dan een (late) winner in een uitmatch, wilde Spurs TV weten. “In een thuismatch misschien. Heb ik nog nooit gedaan”, lachte Vertonghen. “Misschien moet ik dat volgende week eens proberen.” Zelf was hij zijn eerste tegen Swansea ook al vergeten. Of hij moet minuut 76 niet tot winners in het slot rekenen.

Terug naar 2012-’13, zijn eerste periode bij Tottenham. Dat was ook de tijd waarin hij met gezonde tegenzin als linksachter speelde - “als het moet, dan moet het”. In interviews merkte hij het telkens fijntjes op. Het leverde scherpe discussies op met zijn toenmalige coach, André Villas-Boas. De leerling van Mourinho vond dat hij zich voor het team moest opofferen. Vertonghen vond dat hij beter centraal was.

Met de meester, Mourinho, is hij die strijd nog niet aangegaan. Ouder en wijzer. Vertonghen is straks einde contract en zou graag in Londen willen blijven. Liever gooit hij geen ruiten in. Sinds de komst van ‘The Special One’ speelt hij immers ook als linksachter. Een die bij balbezit mee naar binnen knijpt en zo de derde centrale verdediger wordt. Onder de markt heeft hij het op die positie niet. Tegen Adama Traoré, met een topsnelheid van ruim 37 km/u de snelste in de Premier League, had hij de handen vol. Hij verdedigde vaak op drie meter afstand om toch bij te kunnen blijven. Alderweireld en co. sprongen hem bij, maar konden na een slalom evenmin voorkomen dat de snelle Traoré de gelijkmaker scoorde.

‘SuperJan’ had echter het laatste woord: trager, minder wendbaar, maar daarom niet minder gelukkig. Matchen wint hij zelden. Wanneer was nu weer de laatste keer?