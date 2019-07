Optimisme bij Leicester City: Tielemans dichtbij definitieve transfer naar Premier League Kristof Terreur in Engeland

Bron: @HLNinEngeland 0 Premier League De laatste gesprekken op clubniveau lopen nog, maar Youri Tielemans weet waar zijn toekomst ligt: hij speelt ook volgend seizoen bij Leicester City. De Premier Leagueclub voert de forcing en hoopt de Rode Duivel (22) snel definitief vast te leggen.

Leicester City rondt vandaag de transfer van Ayoze Perez (Newcastle) voor bijna 35 miljoen euro af, maar die recordsom zal mogelijk niet lang staan. Een finaal akkoord is er nog niet, maar bij de Engelse club zijn ze in blijde verwachting van een nog duurdere aanwinst. Het optimisme groeit: Youri Tielemans speelt straks langer in het King Powerstadion. De laatste gesprekken met Monaco lopen nog, maar Leicester boekt traag maar gestaag vooruitgang. Tot de handtekeningen er staan, wil de club niets bevestigen, maar Leicester weet al sinds januari wat het ongeveer moest betalen voor zijn huurling: circa 45 miljoen euro. The Foxes pushten de voorbije maanden het hardst om Tielemans definitief binnen te halen. Omdat er geen vastgelegd bedrag was opgenomen in de huurovereenkomst moest de club opnieuw om de tafel met Monaco.

Tielemans (22) stond ook op de lijst bij Manchester United, maar was er enkel een optie als Paul Pogba vertrekt. Bij Tottenham was hih al een tijdje geen prioriteit meer. Bij Leicester voelden ze dat ze in poleposition lagen om de speler, die een sterke indruk liet in zijn eerste vier maanden in de Premier League, definitief vast te leggen. Vandaar dat ze de voorbije weken doorduwden. Met resultaat. De speler wilde blijven en ook Monaco stuurde aan op een oplossing - ze hadden geen plaats meer voor onze landgenoot. Het is nu enkel nog wachten op de afhandeling, maar in Engelse makelaarscircuits noemen ze de deal virtueel done. Virtueel afgerond. Bij Leicester willen ze voorlopig zo ver nog niet gaan.

Tielemans zelf geniet van zijn laatste dagen vakantie. Normaal verwacht Monaco hem komende maandag terug, maar zelf hoopt de speler dat hij niet hoeft terug te keren naar het Prinsdom. Leicester doet er alles aan om die wens te vervullen.