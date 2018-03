Opsteker voor Benteke: hij boekt met Crystal Palace belangrijke zege in de degradatiestrijd Hans Op de Beeck

17 maart 2018

19u30 0 Premier League In de spannende Engelse degradatiestrijd -naast de zieke rode lantaarn West Bromwich komen nog maar liefst acht ploegen in aanmerking om te zakken- heeft Crystal Palace een gouden driepunter behaald. De ploeg van Benteke, die de hele match speelde, won met 0-2 bij ook laagvlieger Huddersfield en klimt voorlopig naar een veilige 16de plaats. Een opsteker voor de spits, die vrijdag genegeerd werd door bondscoach Roberto Martínez in zijn selectie voor de oefeninterland tegen Saoedi-Arabië.

Al is Benteke ook bij de 'Eagles' al even niet meer het belangrijkste wapen in de aanval van Roy Hodgson. Dat is Wilfried Zaha, die vorige week na blessureleed al inviel bij Chelsea en er vandaag vanaf de start bij was. Zaha bezorgde Palace de nodige snelheid en inventiviteit in het John Smith's Stadium, waar Laurent Depoitre een hele wedstrijd op de bank gekluisterd bleef. Verdediger Tomkins reageerde als eerst op een afvallende bal om Palace op voorsprong te brengen. Daarna waren de Eagles op counter gevaarlijk en Benteke claimde meer dan terecht een penalty toen Zanka hem tegen de grond werkte. Het betere worstelwerk, maar Mike Dean deed alsof de neus bloedde. Al was het wel de voorbode op toch een strafschop voor de bezoekers. Toen Zaha zijn maatje Townsend bediende, ging Zanka weer in de fout. Milivojevic, ex-middenvelder van Anderlecht, trapte de 0-2 binnen. Huddersfield laat zo een mooie kans liggen om wat vrijer te ademen onderin en ziet Palace tot op één puntje terugkomen.

Gelukkig voor Palace en Huddersfield, beet Stoke City zich in eigen huis de tanden stuk op Everton. Al bemoeilijkte 'bad boy' Charlie Adam met een rode kaart op het halfuur wel de zaken voor de 'Potters'. Halfweg de tweede helft brak Cenk Tosun, Turkse spits die Everton tijdens de wintermercato bij Besiktas ging halen, de ban. Choupo-Moting zorgde nog voor de gelijkmaker, maar een tweede goal van Tosun deed Stoke pijn. Zij blijven voorlaatst met 27 punten. Een vogel voor de kat is het West Bromwich (20) van de gekwetste Chadli, dat in Bournemouth met 2-1 verloor.