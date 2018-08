Oplossing in de maak voor Courtois: Chelsea wil 80 miljoen betalen voor Kepa KRISTOF TERREUR IN ENGELAND

07 augustus 2018

18u59

Bron: @HLNinEngeland 44 Premier League Thibaut Courtois (26) daagde voor de tweede dag op rij niet op bij Chelsea. De Rode Duivel probeert zijn transfer naar Real te forceren en dat lijkt ook te zullen lukken. Chelsea duwt immers door voor Kepa, doelman van Athletic Bilbao die 80 miljoen moet kosten. Een recordsom voor een keeper. Kepa zelf staat op het punt om naar Londen te vliegen.

Een lokale Spar uit Tenerife probeerde gisteravond zijn likes mee te pikken van de saga rond Thibaut Courtois. Een social mediamanager zwierde een foto van de doelman op Twitter met het bijschrift: "Vandaag kregen we in de Spar Mar Bella bezoek van Thibaut Courtois. Hartelijk bedankt voor je vriendelijkheid en je sympathie voor ons." Een verhaal dat snel zijn eigen leven ging leiden, maar de nationale nummer één zat gewoon in België. Niet in Madrid, evenmin op Tenerife, waar hij tot zaterdag met zijn kinderen op vakantie was. De originele tweet werd later op de avond verwijderd en vervangen door een versie zonder ‘vandaag’.

Hemos recibido la visita de Thibaut Courtois en nuestro #SparMar_Bella. Muchas gracias por ser tan amable y simpático con nosotr@s. #SiempreCercadeTi pic.twitter.com/hg9chjjj6I Spar Tenerife(@ spartenerife) link

Déjà-vu

Ook bij Chelsea wisten ze waar Courtois zich precies bevond. Niet in Londen dus. De club had Courtois gistermorgen op het oefencomplex in Cobham verwacht, maar hij stuurde zijn kat. Een afwezigheid die ze zondag al hadden voelen aankomen. Tijdens de Community Shield bleef een zitje achter de bank, naast Gary Cahill, leeg. Een plek die was gereserveerd voor Courtois. Hij verwittigde hen van zijn afwezigheid, maar gaf ondertussen de aftrap voor Genk-STVV. Bij Chelsea fronsten er enkelen de wenkbrauwen, maar coach Maurizio Sarri was niet verbaasd. Hij had Courtois vrijdag aan de lijn gehad. In dat gesprek had de keeper hem zijn situatie proberen uitleggen. Dat hij absoluut naar Real Madrid wil om dichter bij zijn twee kinderen te zijn, die in de Spaanse hoofdstad bij ex-partner Marta wonen, en dat hij daarom niet wou bijtekenen. Sarri toonde zich begripvol. Liefst had hij Courtois gisteren onder vier ogen nog eens gesproken, maar so be it. Bij Real zien ze dit graag gebeuren. Daar hebben ze niets liever dan spelers die de strijd aangaan om een overgang naar Bernabéu te forceren. Zie ook Gareth Bale in 2013. Ook vandaag blijft Courtois weg bij zijn club. Tot Chelsea het licht op groen zet? De club nodigde hem ondertussen uit voor een disciplinaire hoorzetting morgen in Cobham, waar hij zijn afwezigheid zal moeten uitleggen, maar dat is slechts een standaardprocedure waarmee zijn werkgever zich juridisch in te dekken. Een boete hoeft hij voorlopig niet te verwachten. En hij is niet verplicht de zitting bij te wonen.

Dat Courtois uiteindelijk niet kwam opdagen, hoeft niet te verbazen. Als hij ergens zijn zinnen op heeft gezet, kijkt hij naar niemand. Een déjà-vu met 2011. Toen forceerde Courtois zijn transfer van Genk naar Chelsea, met tussenstop bij Atlético, door zijn kat te sturen naar de fandag en de oefenmatch tegen Lyon - ironisch genoeg vanavond tegenstander van The Blues. CEO Marina Granovskaia rolde gisteren achter haar bureau ongetwijfeld met de ogen, maar ze wil ook snel een compromis. Zij is de situatie rond Courtois meer dan beu. Liever vandaag dan morgen verkoopt ze hem aan Real, maar enkel aan haar eisen (minstens 40 miljoen euro) en als ze eerst een vervanger heeft gevonden. De clubleiding beseft dat als ze nog geld wil vangen voor Courtois het nu of nooit is: zijn contract loopt volgende zomer af - dan is hij een vrije speler. Ondertussen staat de club dicht bij Kepa, talentvolle doelman van Bilbao. Chelsea lijkt bereid de afkoopclausule van 80 miljoen euro te betalen in het contract van de Spaanse international. Goed nieuws zit dus in de pijplijn: het jonge talent, straks de duurste ter wereld, vloog al naar Madrid en wordt morgen in Londen verwacht. Eens Kepa binnen is, mag Courtois beschikken. Real bood ondertussen ook Mateo Kovacic op huurbasis aan bij Chelsea, zodat de club geen middenvelder hoeft te kopen en er meer middelen vrij zijn voor een nieuwe doelman. Alle beetjes helpen.

December 17

✔️ Courtois close to an agreement over a new 5y deal with Chelsea

✔️ Kepa close to Real Madrid



January 18

✔️ Kepa’s Real deal collapses after a no from Zidane

✔️ Courtois ends contract talks



August 18

✔️ Courtois close to Real

✔️ Kepa to Chelsea?#cfc pic.twitter.com/dKOpVuGbhl Kristof Terreur 📰(@ HLNinEngeland) link

Minder klachten waren er over Eden Hazard. Ondanks de ontgoocheling over zijn gemiste transfer naar Real meldde die zich goedgeluimd aan. Hij werd met open armen ontvangen en beloofde zich te blijven inzetten voor de club.