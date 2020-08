Oplossing in de maak? Chelsea biedt Batshuayi aan bij promovendus Leeds United KTH

17 augustus 2020

07u30 0 Premier League Leeds United bekijkt of Michy Batshuayi binnen zijn budgetten past. Chelsea bood de overbodige Rode Duivel er aan. De nieuwkomer in de Premier League wordt getraind door Marcelo Bielsa, man die de loopbaan van Batsman destijds een zetje gaf bij Marseille.

Chelsea zoekt nog altijd naar een oplossing voor Michy Batshuayi. De Londense club heeft de Rode Duivel, vijfde keus ondertussen, aangeboden bij promovendus Leeds United.

Daar is Marcelo Bielsa aan de slag, de culttrainer onder wie hij destijds floreerde bij Olympique Marseille. De clubleiding bekijkt nu of ze 25 miljoen euro of meer wil investeren in een aanvaller van bijna 27. Alles moet nog concreet worden.

Chelsea wil absoluut van Batsman af. Hij heeft nog een jaar contract en verdient er ruim 120.000 euro per week. Een goedkope operatie wordt het niet.

Zijn club heeft er zich bij neergelegd dat ze de 40 miljoen euro die ze in 2016 aan Marseille betaalde, nooit helemaal zal kunnen recupereren. Zelfs met de huursommen die Dortmund (eerste jaarhelft 2018), Valencia (tweede helft 2018) en Crystal Palace (begin 2019) stortten, samen zo’n 5 miljoen, komen ze er wellicht niet.

Op Batshuayi kleeft in Engeland het etiket van een gebuisde: goedlachse spits die op het allerhoogste niveau niet overleefde. Te instinctief en te weinig tactisch belezen volgens de drie trainers op rij die hem passeerden (Antonio Conte, Maurizio Sarri, Lampard). In vier jaar nooit titularis.

In Premier en Champions League speelde Batshuayi in het Chelsea-shirt gemiddeld 18,5 minuten per match. Supersub. Hij was er hoofdzakelijk trefzeker in de eerste fases van de bekercompetities. Elf van zijn vijfentwintig doelpunten maakt hij tegen clubs uit de lagere afdelingen.

Liefde heeft hij op Stamford Bridge zelden gekregen, te weinig afgedwongen ook.

Fladderen deed hij enkel in die vier maanden op uitleenbasis bij Dortmund, in de aanloop naar het WK in Rusland, en in een handvol matchen als huurling bij Crystal Palace.

Zijn titelbeslissend doelpunt op West Bromwich in 2017, beslissende goals als supersub op Ajax en Atlético en enkele hilarische stoten op sociale media zijn de enige voetnoten die hij nalaat in de historie van Chelsea.

Het is afwachten of hij een eventuele overgang naar Leeds ook ziet zitten. De voorbije jaren was hij kieskeurig over zijn bestemmingen - hij was zo graag in Londen.