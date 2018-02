Op de millimeter perfect: geniet hier mee van passmaster Kevin De Bruyne Kristof Terreur in Engeland

01 februari 2018

10u14

Bron: HLNinEngeland 7 Premier League Ooit, in zijn tijd bij Barcelona, omschreef Pep Guardiola Andres Iniesta als een meester in ruimte en tijd. Bij Manchester City heeft hij er ook zo een. In zijn geometrie en spel met driehoeken is Kevin De Bruyne (26) zijn verbindend lijnstuk. Zijn maestro in fast forward, zoals ook tegen West Bromwich Albion: snel en direct. Geniet even mee van deze pass op Fernandinho.

Meester van tijd en ruimte: @DeBruyneKev! 🧐 pic.twitter.com/4TEkqOuvD8 Play Sports(@ playsports) link

Business as usual. Een doelpunt en een heerlijk assist voor Kevin De Bruyne - wat een precisie in de pass. Manchester City had in eigen huis geen partij aan West Brom (3-0) en vergroot de kloof op achtervolger United weer tot 15 punten. De Bruyne pusht zich met zijn cijfers bij de elite. 11 goals en 15 assists heeft hij dit seizoen achter zijn naam in alle competities. Targets zet hij nooit voor zichzelf, maar KDB is gulzig geworden. Zoals het toppers betaamt. Straks gaat hij voor meer dan 30. Twaalf minuten voor tijd kreeg hij een applausvervanging.

De bestbetaalde Belgische voetballer ooit presteert als een baas bij Man City, mede omdat hij perfect weet waar iedereen loopt. Het klokwerk van Pep Guardiola. Dat is bij de Rode Duivels niet het geval. Met spelers die bij hun club andere richtlijnen gewoon zijn, en daar vaak ook automatisch naar gaan voetballen, en spelers die niet uniform zijn opgeleid, loopt het wel eens mis. ”Ge kunt dat niet vergelijken”, zei De Bruyne vorige week in Het Laatste Nieuws. “We spelen heel anders dan bij City. We weten hier perfect wat we moeten doen. Van A tot Z. Maakt niet uit: verdedigend, aanvallend, corners, inworpen. Na Crystal Palace op oudjaar speelden we drie dagen later tegen Watford. Normaal hebben we drie, vier - ook tactische - meetings voor een wedstrijd. Maar die kwam er maar niet. Tot Pep binnenkwam en zei: ‘Dit is de ploeg, doe maar, jullie weten wat te doen.’ We zijn allemaal zo gedrild in de voorbereiding dat we van mekaar weten waar we zullen lopen. Ik speel beter dan ooit, maar de ploeg ook.” Of hij te snel denkt voor de rest van de Duivels? ”Ge kunt dat niet vergelijken. Ik probeer als speler te lopen waar ik de ploeg kan helpen. Dat kan soms raar lijken bij de Rode Duivels. Dat weet ik. Na die persconferentie in november (waarop hij de tactiek van Martínez hekelde, red) heb ik meteen naar mijn manager Patrick De Koster gebeld. (lacht) Ik heb hem gezegd: ‘Ze gaan je binnen de minuut bellen’. Ik wist het. Ik sta nog altijd achter de boodschap. Ik heb er geen spijt van. Ik hoop dat alles klaar zal zijn voor het WK. Ik weet dat je zaken moet uitproberen, maar als ik op het plein kom, wil ik spelen om te winnen. Niet om te testen. Da’s gewoon mijn mentaliteit.”