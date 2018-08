Op bezoek bij de beroemde dokter die zich over de gehavende knie van De Bruyne ontfermt: "Luister naar mij en alles komt goed" Kristof Terreur

16 augustus 2018

17u00 1 Premier League De specialist die zich over de gehavende knie van Kevin De De Bruyne buigt, pronkt graag met zijn visitekaartjes en eregalerij van vedetten aan de muur. Pep Guardiola noemt zijn Catalaanse landgenoot Ramón Cugat (68) vlakaf de beste dokter ter wereld. Een portret van de goeroe van Guardiola, Catalaan met indrukwekkend cv dat hij ook graag promoot.

Voetbalsterren prijken op zijn muren. Dr Ramón Cugat Bertomeu is trots op zijn palmares. In zijn kantoor in het Hospital Quirónsalud in Barcelona heeft hij zijn eigen ‘wall of fame’ gecreëerd. Een curriculum op baksteen, met foto’s van de beroemdste (en dankbare) patiënten die ooit op zijn onderzoekstafel hebben gelegen. Naast de deur hangt een gesigneerde foto van Andrés Iniesta. Een canvasdoek van Barça’s recordbreker Xavi Hernández, met persoonlijke boodschap, siert een andere muur.

Mooie herinneringen, maar één beeltenis koestert Cugat toch dat beetje meer: de lichtjes vergane, gehandtekende foto van Pep Guardiola, triomfantelijk in de lucht gegooid door zijn spelers na de Champions Leaguewinst in 2009. Een gift van een boezemvriend, die Cugats reputatie binnen het voetbalwereldje deed boomen. Eerst in Spanje, daarna in Italië, Duitsland en Engeland.

