Ook trainer Sarri hoopt op contractverlenging van Hazard: “Hij kan bij Chelsea de Ballon d’Or winnen, daarvoor moet hij niet in Spanje spelen” MDB

19 oktober 2018

16u19

Bron: Daily Mail 0 Premier League Chelsea wil maar al te graag het contract van Eden Hazard open breken. De Londense club heeft er dan ook alle baat bij om de onderhandelingen van hun speler die in hoogvorm verkeert op te starten. Ook zijn coach Maurizio Sarri probeerde de Rode Duivel op zijn persconferentie te overtuigen. “Hij kan alles winnen, ook al speelt hij niet in Spanje.”

Eden Hazard maakt er geen geheim van dat hij ooit voor Real Madrid wil spelen. Hoog tijd dus voor Chelsea om in actie te schieten. ‘The Blues’ willen het nog lopende contract van de 27-jarige Rode Duivel open breken. Met zelfs een loon van 18 miljoen euro per jaar of zo’n 360.000 euro bruto per week volgens giswerk van buitenlandse media als gevolg. “Eden is een fantastische speler”, vertelde Chelsea-trainer Sarri op zijn persbabbel. “Het wordt zeer belangrijk dat hij bij ons blijft. Zeer, zeer belangrijk.”

De 59-jarige Italiaanse oefenmeester vertelde dat zijn topspeler ook alle prijzen kan wegkapen als hij gewoon in de Premier League blijft. “Ik denk dat hij alles kan winnen, zonder dat hij daarvoor in Spanje moet spelen. Hij kan de Ballon d’Or hier winnen. Want als hij bijvoorbeeld met Chelsea de Champions League wint en met België het Europees Kampioenschap, kan hij alles winnen zonder dat hij daarvoor in Spanje moet spelen.”

Na de interlandbreak kan Sarri dus weer gewoon rekenen op Eden Hazard. “Ik heb het hem nog niet gezegd, want ik heb hem gisteren pas voor de eerste keer in de laatste twee weken gezien. Maar ik wil het hem wel snel vertellen.” Afwachten of Sarri een invloed kan hebben op de contractbesprekingen.