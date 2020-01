Ook Tottenham kan Liverpool niet stoppen, The Reds zetten strafste reeks ooit van een Premier League-team neer KTH

11 januari 2020

20u25 0 Tottenham Hotspur TOT TOT 0 einde 1 LIV LIV Liverpool Premier League Het tellertje van Liverpool tikt gezapig verder. Da’s 38 wedstrijden ongeslagen in de Premier League - het equivalent van een volledig seizoen. Het record van Arsenal (49) is nog ver uit zicht, maar een eerste titel in 30 jaar komt elke week dichter. Ook Tottenham, zonder Vertonghen, maakte geen einde aan de run. Liverpool controleerde, zonder te imponeren. De 61 op 63 van Liverpool in de strafste reeks ooit van een team in de Premier League. Welke records sneuvelen er straks nog?

Roberto Firmino doet het opnieuw buitenshuis:

- 9 goals dit seizoen

- Geen enkele op Anfield pic.twitter.com/IyHRyCUBhd Play Sports(@ playsports) link

Een verrassing is het niet meer. In de laatste match van het jaar haalde José Mourinho ene Jan Vertonghen aan de rust naar de kant. Spurs heeft een defensief probleem. Zijn trainer knipt, plakt, puzzelt. Dat je als ervaren speler in een topper wordt gepasseerd is niet het meest positieve signaal. Vertonghen is straks einde contract. Mourinho zou willen dat SuperJan nog een jaar bijtekent, maar onderhandelingen schieten niet op. Dan liever inzetten op iemand voor de toekomst: Japhet Tanganga, jeugdproduct van 20.

Achterin droeg Toby Alderweireld de aanvoerdersband. Hugo Lloris in de lappenmand. Harry Kane out voor maanden. Vertonghen op de bank. Alderweireld, die wel voor 3 jaar heeft bijgetekend, was voor het eerst in een officiële match kapitein. Ondertussen is hij ancien. De man die Davinson Sánchez - niet de meest betrouwbare - en de jonge Tanganga bij het handje moest nemen. Dat lukte met hangen. Met wurgen soms. Tegen de beste ploeg van Engeland, en met de vele afwezigen, kwamen de Spurs er zelden uit. Geen schande, maar een beetje meer initiatief had gemogen. Alsof Tottenham vooral voor rust de schade wilde beperken - zo Mourinho. Verdedigen deden ze dit keer meer dan behoorlijk.

Na de pauze was er aanvallend meer vuur, maar toen stond het al 0-1. Voorbij het half uur zette Bobby Firmino, dodelijk buitenhuis, de hagelwitte tanden in Spurs. Slimme ren, knap weggedraaid van Tanganga, fantastisch afgewerkt. Sim Senhor. De supporters van Liverpool hebben een aanstekelijk deuntje voor hem. Cover van een River Plate song Si Señor - zoek maar eens op YouTube. De ‘Si Señor’ hebben ze behouden, ook al spreekt de Braziliaan geen Spaans. Maar het doet een stadion wel swingen. Zou Firmino, de terugzakkende spits, de belangrijkste zijn van de drietand Mané-Salah-Firmino? De harde werker die middenveld met aanval contacteert.

Liverpool bleef na rust druk zetten. Toch kreeg Tottenham nog zijn kansen. Son een halve, invaller Lo Celso een hele grote. De voorzet van Aurier tussen de palen duwen was simpeler dan die naast doel te schuiven. Een (groen) lachende Mourinho viel vol ongeloof op de knieën. Naast hem kafferde Jurgen Klopp zijn verdedigers uit. The Reds speelden even met vuur.

Invaller Origi knalde nog een keer tussen de palen, maar legde de match niet in een definitieve plooi zoals zeven maanden geleden in Madrid, toen hij tegen Tottenham scoorde in de Champions Leaguefinale. Toen ging hij voorgoed de legende in.

