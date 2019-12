Ook Engeland zit met racismeprobleem, Chelsea-verdediger reageert na nieuw incident: “Wanneer stopt deze onzin?”

23 december 2019

07u29 0 Premier League Een racistisch incident overschaduwde gisteren de zege van Chelsea in de Londense derby tegen Tottenham (0-2). Antonio Rüdiger kreeg oerwoudgeluiden naar het hoofd geslingerd, waarna de stadionomroeper de supporters vroeg om zich te gedragen. Vannacht reageerde de Chelsea-verdediger op het incident.

“Het is echt triest om weer racisme te zien bij een voetbalwedstrijd, maar ik vind het erg belangrijk om erover te blijven praten met elkaar. Zo niet, dan wordt het over een paar dagen (zoals altijd) weer vergeten”, begon Rüdiger zijn betoog op Twitter.

“Ik wil Tottenham Hotspur niet als hele club bij deze situatie betrekken, omdat ik weet dat slechts een paar idioten de daders waren. Ik kreeg de afgelopen uren ook veel ondersteunende berichten op sociale media van Spurs-fans, waarvoor ik ze hartelijk wil bedanken.”

“Ik hoop echt dat de daders snel worden gevonden en gestraft. In zo’n modern stadion als het Tottenham Hotspur Stadium, met tientallen tv- en beveiligingscamera’s, moet het mogelijk zijn om ze te vinden. Zo niet, dan moeten er in het stadion getuigen zijn geweest die het incident hebben gezien en gehoord. Het is gewoon zo jammer dat racisme nog steeds bestaat in 2019. Wanneer stopt deze onzin?”

Ook de Engelse spelersvakbond PFA (Professional Footballers’ Association) kwam met een statement naar buiten. “Na de gebeurtenissen in de wedstrijd Tottenham Hotspur - Chelsea, zijn we geschokt dat opnieuw een wedstrijd in de Premier League is besmet door racistische uitlatingen vanaf de tribunes richting spelers. Racisme hoort niet thuis in het voetbal of in de samenleving. Het is zeer teleurstellend dat sommige fans racistische gebaren en gezangen vanaf de tribunes blijven vertonen. Het is duidelijk geworden dat spelers aan de ontvangende kant staan ​​van het duidelijk aanwezige racisme dat momenteel in Groot-Brittannië heerst, maar deze spelers staan ​​niet alleen. De PFA staat naast elke speler die wordt geconfronteerd met discriminatie. We zullen namens hen blijven vechten om deze kwestie voorgoed te bestrijden”, klonk het bij de PFA.

“Voetbal is een groot en belangrijk onderdeel van de Britse samenleving. Met het enorme wereldwijde publiek dat het Engelse voetbal aantrekt, hebben we de verantwoordelijkheid om voorop te lopen met een zero-tolerance-beleid. Wij geloven dat het tijd is dat alle bestuursorganen zich verenigen om een ​​einde te maken aan dit misbruik vanaf de tribunes. De PFA roept op tot een onderzoek van de overheid naar racisme in het voetbal en moedigt de oprichting aan van een All-Party Group bij het ministerie van Cultuur, Media en Sport. Meer dan ooit moeten we ons verenigen en sterk staan ​​om samen racisme in onze stadions en in ons land te confronteren, aanpakken en uitroeien.”

Ook Engeland zit dus met een racismeprobleem. Een jaar geleden bande Chelsea een fan voor het leven wegens mogelijk racisme aan het adres van Raheem Sterling. Een Tottenham-supporter zwierde in de derby met Arsenal een bananenschil naar Aubameyang. Twee weken geleden pikten de televisiecamera’s er een Man City-fan uit die een vermeend apengebaar naar Fred (Man United) maakte.

