Ook de Premier League ligt voor zes weken stil Redactie

19 maart 2020

14u43 0 Premier League Net als in België zal er ook in Engeland de komende zes weken nog niet gevoetbald worden door de verdere verspreiding van het coronavirus. Dat beslisten de Engelse autoriteiten vandaag.

De Premier League, en alle andere professionele competities, liggen nu op slot tot minstens 30 april. Vorige week vrijdag werd nog bekendgemaakt dat de pauze door het coronavirus zou duren tot 4 april. Gezien de recente ontwikkeling rond het virus, is nu al besloten die periode te verlengen.

De FA kon dat ook doen doordat de UEFA dinsdag besloot het Europees kampioenschap met een jaar uit te stellen. De nationale competities hebben nu tot eind juni de tijd het seizoen alsnog volledig af te maken.

De FA benadrukte in haar statement nog dat het normaal gezien niet toegelaten is nog te spelen na 1 juni, maar dat voor dit jaar een uitzondering wordt gemaakt.

Liverpool is na 29 speeldagen koploper in de Premier League met een monumentale voorsprong van 25 punten op eerste achtervolger Manchester City. Een eerste titel in dertig jaar is voor de Reds, en Rode Duivel Divock Origi, zo erg dichtbij.