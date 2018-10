Ook coach die Leicester naar voetbalhemel loodste zwaar onder de indruk na dood voorzitter: "Er stond een eeuwige glimlach op zijn gezicht” Redactie

30 oktober 2018

09u22

Bron: Belga 0 Premier League Claudio Ranieri, de voormalige succescoach van Leicester City, heeft gisteravond op Sky Sport Italia laten weten "verschrikkelijk geschokt" te zijn door de plotse dood van de voorzitter van de Foxes, Vichai Srivaddhanaprabha, die zaterdagavond omkwam bij een helikopterongeluk.

"Het nieuws heeft me enorm doen schrikken", liet de 66-jarige Ranieri optekenen. De Italiaan werd in de zomer van 2015 T1 bij Leicester City en leidde de club datzelfde seizoen naar een uiterst verrassende Premier League-titel.

"Hij was een goed man, die altijd een goed woordje voor je over had", vervolgde de Italiaan, die zonder club zit na zijn vertrek bij FC Nantes eind vorig seizoen. "Hij kwam slechts sporadisch in de kleedkamer, en enkel om beleefdheden uit te wisselen. Hij wilde je nooit de les komen lezen. Hij was een gracieuze man, altijd vrolijk. Er stond een eeuwige glimlach op zijn gezicht. Hij maakte iedereen die voor hem werkte beter."

De charismatische Leicester-voorzitter overleed zaterdagavond, samen met vier andere personen, nadat zijn helikopter vlak na vertrek uit het King Power Stadium neerstortte.

Spelers leggen bloemenkrans neer

Gisteren hebben de spelers van Leicester City hun overleden eigenaar geëerd. Dat deden ze door een bloemenkrans neer te leggen op het veld. Ook Srivaddhanaprabha’s vrouw en zoon waren gisteren aanwezig bij de herdeking.