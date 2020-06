Ook Chelsea gaat op de knie voor Black Lives Matter: “Racisme moet uit de samenleving worden gebannen” Redactie

02 juni 2020

16u13

Bron: Belga 0 Premier League In navolging van hun In navolging van hun collega's van Liverpool hebben de voetballers van Chelsea een symbolische knieval gedaan als steunbetuiging aan de beweging Black Lives Matter. Michy Batshuayi en zijn ploegmaats deden dat op hun trainingsveld in Cobham in de vorm van de letter H, voor Humans.

"Want we zijn allemaal mensen. Racisme moet uit de samenleving gebannen worden en wij hebben daarbij onze rol te spelen", vertelde kapitein Cesar Azpilicueta. "We kunnen onze positie gebruiken om aan een betere toekomst te werken, aan een wereld met minder haat en meer liefde. Chelsea wil daarbij een voorbeeld zijn. Onze club zal altijd voorop gaan in de strijd tegen racisme en elke vorm van discriminatie."

"Chelsea FC steunt de strijd tegen discriminatie, politiegeweld en onrechtvaardigheid", klinkt het in een mededeling van de Londense club. "Als club willen we meewerken aan de oplossing. We sluiten ons aan bij zij die roepen om eerlijkheid, gelijkheid en betekenisvolle verandering. Genoeg is genoeg. Samen staan we sterker."

Uit de sportwereld komt heel wat protest tegen racisme en de gewelddadige dood van George Floyd na een meedogenloze politie-operatie in Minneapolis (Minnesota). Gisteren gingen de spelers van Liverpool in de middencirkel van Anfield Road op de knie als protest tegen politiegeweld en racisme. De knieval werd in de Verenigde Staten in 2016 door NFL-speler Colin Kaepernick geïntroduceerd als protest tegen politiegeweld tegen minderheden.

Enough is enough. We are all HUMANS. Together we are stronger. #BlackLivesMatter ✊✊🏻✊🏼✊🏽✊🏾✊🏿 pic.twitter.com/t9SiImUNPB Michy Batshuayi(@ mbatshuayi) link

