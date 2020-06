Ook Brighton kan Man United geen strobreed in de weg leggen, Trossard valt in Redactie

30 juni 2020

23u35

Bron: Belga 0 Brighton & Hove Albion BHA BHA 0 einde 3 MUN MUN Manchester United Premier League Manchester United heeft op de 32ste speeldag van de Premier League met 0-3 gewonnen op bezoek bij Brighton & Hove Albion. Leandro Trossard viel in bij het begin van de tweede helft.

Op het halfuur keek een zwakke thuisploeg, zonder Leandro Trossard, al geheel terecht tegen een 0-2 achterstand aan en leek de wedstrijd al gespeeld. Mason Greenwood bracht de Mancunians op het kwartier 0-1 voor met een rake trap in de korte hoek, winteraankoop Bruno Fernandes deed dat een kwartier later nog eens over: 0-2. Brighton-doelman Mathew Ryan, ex-Club Brugge en -Genk, was telkens kansloos. Vlak na de pauze dikte de Portugees met zijn tweede van de avond verder aan tot 0-3. Rode Duivel Trossard was bij de rust ingevallen bij de thuisploeg en toonde zich gretig, maar ook hij kon het verschil niet maken.

Dankzij de zege wipt United weer over Wolverhampton naar de vijfde plaats, op twee punten van de vierde stek en de CL-plaats van Chelsea, dat weliswaar een wedstrijd minder op de teller heeft. De Mancunians zijn in de Premier League nu al acht wedstrijden op rij ongeslagen. Brighton is met 33 punten vijftiende.



