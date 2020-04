Ooit zo gevierde spits bij Man United

Andy Cole raakt niet verlost van gezondheidsproblemen: "Heel vaak wil ik het gewoon opgeven"

30 april 2020

08u38

Hoe zou het nog zijn met Andy Cole? Niet zo best, zo blijkt uit een interview dat de 48-jarige gewezen goalgetter van onder meer Manchester United gisteren gaf aan The Guardian. Hij kampt al jaren met nierproblemen en heeft het dezer dagen zowel fysiek als mentaal erg zwaar, zo onthult hij. "Dit is een strijd die ik niet kan winnen."

Andy Cole beleefde de hoogdagen van zijn voetbalcarrière onder de vleugels van Sir Alex Ferguson bij Manchester United. De Engelsman met Jamaicaanse roots speelde tussen 1995 en 2002 274 matchen voor de Mancunians, waarin hij 121 goals scoorde en 44 assists liet optekenen. Ook bij de treble van United in 1999 deed Cole meer dan zijn duit in het zakje, maar bij de nationale ploeg bleef hij ondanks zijn zijn totaal van 237 Premier League goals ondergewaardeerd - Alan Shearer, Michael Owen,... weet u wel. In 2009 zette hij een punt achter zijn actieve carrière, maar van zijn voetbalpensioen genieten zat er vooralsnog niet in. Vooral zijn gezondheid speelt hem parten: in 2014 kreeg hij te maken met nierfalen, waarna hij drie jaar later uiteindelijk een niertransplantatie moest ondergaan. Iets wat van hem een risicopatiënt maakt in tijden waarin het coronavirus genadeloos om zich heen grijpt.

Vorige week woensdag had ik het erg lastig. Die dip kwam uit het niets, maar ik kon mijn bed niet uit. Ik aanvaardde de nederlaag, dat die dag niet demijne zou worden. Voordien zou ik er tegen gevochten hebben, maar uiteindelijk weet ik: dit is een strijd die ik niet kan winnen Andy Cole

En daar heeft Cole het erg lastig mee. “Er zijn heel veel momenten waarop ik het gewoon wil opgeven”, aldus Cole, die voor de uitbraak aan de slag was als assistent-coach bij Southend United. “Het is zo moeilijk. Vorige week woensdag had ik het erg lastig. Die dip kwam uit het niets, maar ik kon mijn bed niet uit. Ik aanvaardde de nederlaag, dat die dag niet demijne zou worden. Voordien zou ik er tegen gevochten hebben, maar uiteindelijk weet ik: dit is een strijd die ik niet kan winnen. De voorbije vijf jaren waren verschrikkelijk, het gaat almaar verder bergaf. Maar ik ben er nog steeds, dat is het belangrijkste. Mensen begrijpen niet wat het is om met deze ziekte te moeten leven. Ze kijken naar een transplantatiepatiënt en zeggen: ‘Jij bent oké, jij ziet er goed uit.’ Aan de buitenkant kan dat zo lijken, maar binnenin is dat dan helemaal anders. De medicatie, je gemoed... Ik mag van geluk spreken dat ik er nog nooit echt kwaad ben van geworden.”

“Je mentale welzijn is het allerbelangrijkste”, gaat Cole verder. “Want de ene dag voel je je kiplekker, maar de andere dag voel je je alsof je niks waard bent. Zoals vorige woensdag dus. Ik vroeg aan mezelf: ‘Wat heb ik gisteren gedaan, dat ik me vandaag zo slecht voel?’ Niks. Het werd woensdag en ik voelde me verschrikkelijk, ik raakte mijn bed niet uit. Donderdag voelde ik me weer beter. Ik moet ermee leren leven. Rusten en recupereren, om er de volgende dag weer tegenaan te kunnen gaan.”

Het was al moeilijk en het wordt met de dag nog zwaarder. Nieraandoening of niet, ik wil naar buiten om te sporten en in de buurt van mensen te zijn. Het is erg zwaar om helemaal alleen thuis te moeten blijven Andy Cole

“Mijn brein maakt overuren. Ik heb talloze slapeloze nachten achter de rug, ik ben doodop. Ik maak me zorgen dat ik nog een andere transplantatie zal moeten ondergaan. Mijn nieren kunnen zomaar opnieuw stoppen met werken dus stel ik mezelf constant de vraag of ik het allemaal nog eens opnieuw zal aankunnen. De ene dag is het antwoord positief, de andere dag niet meer.”

De coronacrisis, met bijhorende lockdown, helpt natuurlijk niet. “Het was al moeilijk en het wordt met de dag nog zwaarder. Nieraandoening of niet, ik wil naar buiten om te sporten en in de buurt van mensen te zijn. Het is erg zwaar om helemaal alleen thuis te moeten blijven. Ik leef nu al twee jaar helemaal alleen. Tot hiervoor had ik er erg veel aan dat ik eens een vriend kon bezoeken voor een babbeltje, zo geraakte ik het huis eens uit. Je kan zoveel Zoomgesprekken hebben als je wil; het is niet hetzelfde als in levenden lijve met iemand te praten.”

“Ik ben ontroerd als ik zie hoe graag mijn familie en vrienden mij zien. Wat zij in de laatste zes weken voor mij gedaan hebben en de vijf jaar voordien ook, is ongelofelijk. Zij zeggen dat de vooruitgang die ik de laatste 18 maanden geboekt heb, ongelofelijk is. Ze doen hun hoed af voor mij en zeggen: ‘Je bent veel sterker dan je denkt’.” Enkele dagen terug nog kwamen enkele maats me thuis opzoeken. We spraken even – de social distancing respecterend – maar ik mocht hen niet mee binnen vragen. Dit is het punt waarop we nu gekomen zijn.”

